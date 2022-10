Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Ramon Schürle will, dass die Leute ihn wahrnehmen, so wie er wirklich ist. Das betont er gleich zu Beginn des Besuchs der RNZ in seinem Wohnzimmer in Neckarhausen. Schürle lebt dort seit April mit seiner Partnerin Carolin Bräuer in einer Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss. Die beiden erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind.