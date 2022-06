Von Paul Körner

Dielheim. Szenen, wie sie sonst nur auf dem Münchner Marienplatz oder kürzlich vor dem Frankfurter Römer zu sehen sind: Feiernde Spieler und unten eine begeisterte Menge. In die Liste der Vereine und Gemeinden, die eine Meisterschaft auf dem Rathausbalkon feiern können, reihen sich nun auch Dielheim und die SG ein. Die Fußballer der ersten Mannschaft feierten ihren Titel in der Heidelberger Kreisklasse A und den damit verbundenen Aufstieg wie die Vorbilder aus der Bundesliga.

Schon am vorletzten Spieltag stand fest: Der SG Dielheim ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. So spielten sich im Dielheimer Pfarrer-Martin-Walter-Stadion vor über 300 Zuschauern begeisternde Szenen ab. Und für das letzte Spiel in Mückenloch wurde gar ein großer Fan-Bus gechartert. Viele wollten die Mannschaft beim letzten Auswärtsspiel begleiten, denn auch das letzte Spiel an Pfingsten sollte mit Fan-Unterstützung siegreich gestaltet werden, um sich meisterwürdig von der bisherigen Klasse zu verabschieden.

Dass dieses trotz vieler Feiern während der Woche mit einem 4:0-Sieg eindrucksvoll gelang, unterstreicht nicht nur das fußballerische Können, sondern auch die Charakterstärke der Spieler. Das starke Zusammengehörigkeitsgefühl mit guter Kameradschaft trug nicht nur zum sportlichen Erfolg bei, sondern sorgte seit drei Jahren auch für einen Stimmungsumschwung im ganzen Verein, berichtete Ehrenvorsitzender Edgar Greulich während des Meisterempfangs. Parallelen zu diesem Erfolg erkannte auch der andere Ehrenvorsitzende der SG: Manfred Winter erinnerte sich an die Erringung einer legendären Kreismeisterschaft im Jahre 1966, als der SV Sandhausen besiegt wurde. Eine weitere Generation Dielheimer "Eigengewächse" schaffte später sogar den Sprung in die Verbandsliga.

Im Meisterjahr 2022 bilden erneut viele einheimische Spieler das Gerüst der ersten Mannschaft. Auch der Trainer Björn Laier zählt dazu, der mit 24 Jahren seine Fußballkarriere aufgeben musste. Seitdem prägt er als Trainer mehrere Teams im Jugend- und Herrenbereich. Dadurch entwickelte sich in Dielheim eine neue Fußballeuphorie.

So kannte die Begeisterung auch keine Grenzen, als sich die "Champions" am Pfingstmontag auf dem Rathausbalkon in Dielheim den jubelnden Fans präsentierten, in einer Art und Weise, wie sie zum letzten Mal im Jahre 1989 erlebt wurde, als die SG in die Verbandsliga aufstieg. Eingeladen hatte die Gemeinde Dielheim. Bürgermeister Thomas Glasbrenner überbrachte die Glückwünsche der Verwaltung und des Rates und dem Vorsitzenden Frank Laier den obligatorischen "Meisterschafts-Scheck".