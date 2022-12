Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite auf einer heutigen Wiese soll die Feuerwehr ihr neues Zuhause finden. Direkt angrenzend an den heutigen Mitfahrparkplatz sollen Stellplätze und weiter Richtung Ortsausgang das Gebäude entstehen. Es nimmt in den ersten Plänen eine Länge von gut 63 Metern bei knapp 25 Metern Breite ein und soll "möglichst weit weg von der Straße in Richtung Bahnlinie" gebaut werden, wie Oliver Busch im Technischen Ausschuss berichtete. Auf die von Stetzelberger vermutete "Vervier- bis Verfünffachung des Raumvolumens" im Vergleich zum bestehenden Gebäude entgegnete Bürgermeister Holger Karl: Man habe das Maximale für die Bauvoranfrage geplant, was die Vorprüfung ergeben ...

In der Industriestraße 11, unweit vom Reilsheimer Bahnhof, ist das jetzige Feuerwehrhaus gelegen. Zentral im Herzen Bammentals – aber ohne Zukunft. Denn der Bau ist in die Jahre gekommen, "entspricht nicht mehr den heutigen Ausstattungsanforderungen", wie schon im 2018 erstellten Gemeindeentwicklungskonzept zu lesen ist. Darin wird ein neuer Standort als unabdingbar für die Sicherung der Zukunft der Feuerwehr festgehalten. "Der jetzige Feuerwehrstandort weist Defizite hinsichtlich Unfallgefahren, mangelnden Übungsflächen und unzureichenden Lagerflächen auf", heißt es. In diesem Zusammenhang werden auch die Umkleiden, Duschen sowie die hier ungenügende "Schwarz-Weiß-Trennung" zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung genannt. Interessierte können sich am heutigen Samstag, 3. Dezember, von 13 bis 17 Uhr am Tag des offenen Feuerwehrhauses ein eigenes Bild machen.

Bammental. "Dass eine Organisation, die bei Hochwasser zu Hilfe eilt, selbst die Hochwassersituation verschärft – das will mir einfach nicht in den Kopf." Rainer Stetzelberger (CDU/BV) brachte den entscheidenden Streitpunkt beim geplanten Neubau des Feuerwehrhauses auf den Punkt. Der von der Gemeindeverwaltung Bammental anvisierte künftige Standort liegt einen Steinwurf entfernt vom bestehenden – und von der Elsenz. Das Bauprojekt würde zum Verlust von Überschwemmungsfläche des Flüsschens führen. Nun soll eine vom Technischen Ausschuss des Gemeinderats befürwortete Bauvoranfrage prüfen, ob das Vorhaben mit dem Wasserrecht vereinbar ist.

Von Benjamin Miltner

Das Feuerwehrhaus

Der Neubau

Die Problematik

Von der Industriestraße in Richtung Bahngleise und Elsenz fällt das Gelände ab und liegt auf dem zu bebauenden Gelände aktuell 123,2 Meter über dem Meeresspiegel. Die Elsenz erreicht bei einem 100-jährlichen Hochwasser 123,8 Meter, bei einem extremen Hochwasser 124,6 Meter. "Beim Bau des Gebäudes hätten wir also einen Verlust der Retentionsfläche von etwa 60 Zentimetern", verdeutliche Bauamtsleiter Busch das Problem. Die Fläche müsste zwar sowieso um etwa 1,80 Meter aufgefüllt werden, davon unabhängig aber an anderer Stelle neuer Retentionsraum entstehen.

Die Kritik

"Für die Unterlieger wird sich die Hochwassersituation eindeutig verschärfen", meinte Stetzelberger und plädierte für eine andere Lösung. "Überall sonst werden Feuerwehrhäuser am Ortsrand gebaut, weil es innerhalb keinen Platz gibt." Rathauschef Karl betonte, dass bei einem Bau und Verlust der Überschwemmungsfläche an anderer Stelle Ausgleich geschaffen würde, sich die Situation – was das Volumen angeht – nicht verändern würde. "Hier geht es nicht einmal um einen Fingerhut in der Badewanne, das merkt man null", meinte der Bürgermeister. Elisabeth Hanne (UWB) sprach von einem idealen Standort für einen reinen Zweckbau – "wenn das Wort Hochwasser nicht wäre." Sie plädierte für eine ausgiebige Prüfung der Situation, empfand dennoch Bauchschmerzen und fragte nach der Möglichkeit eines Gebäudebaus auf Stelzen. "So eine Variante wurde tatsächlich betrachtet, wäre aber ungleich teurer", meinte Busch. Den von Stetzelberger vorgeschlagenen Tausch vom Neubau mit den künftigen Stellplätzen auf die dann tiefste Ebene wollte Bauamtsleiter Busch als Variante prüfen lassen.

Das Verfahren

Mit fünf Ja- bei zwei Nein-Stimmen beschloss der Technische Ausschuss eine Bauvoranfrage für das neue Feuerwehrhaus, die nun entsprechende Behörden des Rhein-Neckar-Kreises prüfen. Sie dient der Planungssicherheit und klärt einzelne Aspekte eines Bauvorhabens im Vorfeld rechtlich bindend ab, berechtigt aber noch nicht zum Bauen. "Es geht darum, zu erfahren, ob wir an der Stelle so bauen dürfen oder ob es Modifikationen geben muss", meinte Karl.