Bammental. (nah) Weihnachten steht vor der Tür, und was bietet sich da besseres an, als über einen Kunsthandwerkermarkt zu schlendern? Das Familienzentrum machte es möglich, dass sich am Wochenende auf der zur Verfügung stehenden 700-Quadratmeter-Fläche 24 Kunsthandwerker zwei Tage lang präsentieren konnten.

Das Wetter zeigte sich von seiner unwirtlichen Seite. Und so zog es manchen ins Innere des Familienzentrums, das sich auch auf die Verköstigung der Besucher eingerichtet hatte. Man konnte sich da nicht nur für ein Frühstück anmelden, sondern wurde auch darüber hinaus mit Kuchen und Snacks versorgt. Das Café war zudem ein Treff für die Kunsthandwerker selbst.

Die Wände des Familienzentrums waren mit den gemalten Werken von Michael Heiduk, Cornelia Merkel und Reinhold Busert bestückt. Alle drei legten ganz unterschiedliche künstlerische Schwerpunkte von Aquarell bis Acryl. Cornelia Merkel lässt sich in ihren Bildern vom ganz ungeplanten Moment inspirieren.

Die ganze Vielfalt des Bauerngartens brachte Uta Gallion ins Familienzentrum und hatte selbst die von einem Besucher sehr gesuchte und gewünschte Heidelbeer-Marmelade dabei. Das Nähen als Hobby, ja als Leidenschaft, pflegten einige Kunsthandwerkerinnen schon seit Jahren. Was daraus in fisseliger Handarbeit entstehen kann, konnte bestaunt werden. So etwa die herzigen Babypumphosen oder Taschen von Birgit Schmitt oder die gequilteten Produkte von Ursula Breitenbach, die sich mit ihrer Tochter Anna Breitenbach zusammengetan hat und sich von ihren auf Karten und Buttons gedruckten Motiven inspirieren ließ. Bei Manuela Schlegel gesellte sich eine Idee zur anderen dazu – vom Perlenarmband bis zum Schlüsselanhänger.

Carola Schäffner nähte in echter Frickelarbeit Portemonnaies und hat sich der japanischen Kunst Amigurumi verschrieben. Vielseitig zeigte sich Juliane Ruckmich mit Näharbeiten, Schokoladen-Herstellung und Etageren. Die fertigt sehr abwechslungsreich und vielseitig einsetzbar auch Heidi Hochhaus-Kolb. Adventlich Dekoratives in Grün ließ Martina Allespach vor den Augen der Besucher an ihrem Stand entstehen.

Veronika Beisel hat sich dem Stricken verschrieben und setzt dabei einen Schwerpunkt auf Wärmendes für Babys und Kleinkinder. Das ist auch Anja Glücks Hobby. Aromatherapeutin Nadja Kölbel brachte den Raum zum Duften und beriet rund um die Thematik. Mit seinem Enkel kreierte Edelsteinkenner Harald Schaaf aus Neidenstein Armbänder und Ketten vor seinem Publikum. Dorothea Brell druckte wunderhübsche Karten und hatte das Plottern für sich entdeckt. Liebevoll handgefertigte Künstlerbären zu erstellen, ist Sandra Bollacks Passion.

Echte Hingucker schuf Gudrun Ehmann mit ihren genähten Tischläufern und Stoffkarten hauptsächlich aus US-amerikanischen Stoffen. Glitzern und Funkeln brachten Ana Arnoldts Kristallbäume in den Raum. Wer Puppenkleider oder Schürzen suchte, ob gestrickt oder genäht, war bei Rosemarie Kazmierz an der richtigen Adresse. Majanne Kroencke recycelt Stoffe und näht schmucke Unikate vom Rucksack bis zum Leseknochen. Geschenkkörbe mit Essig, Öl, Senf, Ringelblumensalbe und Likör selbst hergestellt bot Sylvia Munz an und was Klementyna Pavolotska aus Leder an Schmuck zauberte, das war kunstvoll und sehenswert.