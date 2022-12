Baiertal. Seit Jahrzehnten sind in Baiertal die Sternsinger unterwegs, wie auch 2020, als dieses Bild entstand, und sammeln Spenden für Kinder in Not. Bisher war keine Anmeldung erforderlich, um sich den Segen "Christus mansionem benedicat" ins Haus zu holen. Jetzt aber ist erstmals bei der kommenden Aktion, die am 6. und 7. Januar stattfindet, erforderlich, vorher Bescheid zu geben. In der Woche vor Weihnachten werden Anmeldeblätter verteilt, die bis zum 31. Dezember im katholischen Pfarrhaus, Wieslocher Straße 14, oder in der Baiertaler Apotheke abgegeben werden müssen. Alternativ kann man sich auch per E-Mail an sternsinger-baiertal@online.de formlos anmelden. Zu Jahresbeginn gibt es einen Anruf, wann die Sternsinger vorbeikommen werden.