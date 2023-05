Hirschberg/Schriesheim. (RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe beginnen am Dienstag, 30. Mai, die Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der Bundesstraße B3 (siehen unten). In einer Pressemitteilung gab das RP nun weitere Details bekannt. Der Baustellenbereich befindet sich zwischen der Einmündung B3/L536 bei Schriesheim und dem Ortseingang von Leutershausen ungefähr auf Höhe der Brandenburger Straße.

Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern und einer Fläche von rund 13.000 Quadratmetern wird der gesamte Asphaltaufbau der Straße erneuert. "Durch die Erneuerung der Fahrbahn werden die Verkehrssicherheit gewährleistet sowie weitere Schäden am Straßenoberbau verhindert", erläutert das Regierungspräsidium die Hintergründe. Zusätzlich werden rund 6000 Quadratmeter straßenbegleitende Radwege saniert, um den Fahrkomfort für Radfahrende zu verbessern. Die Kosten von rund 1,1 Millionen Euro trägt der Bund.

Die Maßnahme werde in zwei Bauphasen ausgeführt, "um die Beeinträchtigungen für den Verkehr während der Arbeiten so gering wie möglich zu halten", so das RP. Die Verkehrsführung sei vor Beginn der Maßnahme mit der Verkehrspolizei, den betroffenen Kommunen und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt worden.

> Bauphase eins – Sanierung Westseite Fahrtrichtung Schriesheim: In diesem ersten Zeitabschnitt findet die Sanierung der westlichen Fahrbahnhälfte im Abschnitt zwischen der Bundesstraße B3/Einmündung zur Landesstraße L536 und dem Ortseingang Leutershausen statt. Dazu wird die B3 – unter Aufrechterhaltung des südwärts fahrenden Verkehrs, also gen Schriesheim, – halbseitig gesperrt. Der nordwärts fahrende Verkehr, also gen Hirschberg, – wird über die L536 in Richtung Ladenburg, dort weiter über die Landesstraße L631 nach Heddesheim und von dort über die Kreisstraße K4135, nach Leutershausen umgeleitet. Die Umleitungsstrecke – U55 – ist dann ausgeschildert. Der Radverkehr wird über einen parallel zur B3 verlaufenden Wirtschaftsweg umgeleitet. Auch hierauf sollen Schilder hinweisen. Für die Bauphase eins ist eine Dauer von fünf Wochen vorgesehen.

> In der Bauphase zwei wird die östliche Fahrbahnhälfte im Abschnitt zwischen B3/Einmündung L536 und dem Ortseingang Leutershausen saniert. Die Verkehrsführung und die Umleitungsstrecken aus der ersten Bauphase bleiben während der zweiten bestehen. Das Regierungspräsidium ...