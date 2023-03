Von Philipp Weber

Weinheim. Neben vielen Einwohnern und voluminösen Haushalten hat die Zweiburgenstadt eine große Fläche: Stolze 58,11 Quadratkilometer sind es. Darauf haben auch geschützte Tiere und Pflanzen ihren Platz, zumindest an drei Stellen. Siegfried Demuth, Erster Vorsitzender des BUND Weinheim, kennt alle drei Gebiete, aber das in Sulzbach am besten. Oberhalb des Ortsteils befindet sich das Gelände "Steinbruch Sulzbach". Zwischen dem Trainingsplatz des Sportschützenvereins 1928, einem Waldgebiet und Weinbergen liegt eine etwas mehr als 2000 Quadratmeter große Magerwiese.

Seit Dezember 1981 steht diese unter Naturschutz. Der Granitsteinbruch, der dem Gebiet seinen Namen gibt, war schon Jahrzehnte zuvor aufgegeben worden. Die Pflege übernehmen Ehrenamtliche von den Naturschutzverbänden BUND und Nabu. Im Winter wirkt die Wiese unscheinbar. Aber wenn die Orchideen blühen, ist sie eine Augenweide. "Diese Magerwiese beheimatet Arten, die Licht und Wärme lieben", berichtet Demuth.

Hier gedeihen rare Orchideengattungen wie das Helm-Knabenkraut oder die Pyramiden-Hundswurz ebenso wie seltene Sommerwurzarten und Kräuter. Unter den tierischen Bewohnern finden sich besondere Schmetterlings- und Heuschreckenarten. "Hier gibt es noch eine von drei in Deutschland vorkommenden Kalkaster-Arten", freut sich Demuth.

Aber die Wiese muss in Schuss gehalten werden. "Wir haben einen Vertrag mit der Unteren Naturschutzbehörde, in dem geregelt ist, welche Aufgaben uns zufallen", erklärt Demuth. Ein Mal im Jahr muss gemäht werden. Auch junge Gehölze, die sich vom benachbarten Sulzbacher Wald her ausbreiten, müssen weichen. "Sonst wäre die Wiese binnen weniger Jahre Waldgebiet. Das geht sehr schnell."

Diese Arbeit verrichten die Aktiven von BUND und Nabu ehrenamtlich. Das Land fördert die Pflege der Wiese seit 13 Jahren. Die rechtliche Grundlage bildet die Landschaftspflegeschutzrichtlinie, die Auszahlung übernimmt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Konkret flössen die derzeit rund 580 Euro pro Jahr in die Anschaffung und Instandhaltung von Balkenmäher oder Motorsensen.

Das älteste Naturschutzgebiet Weinheims und sogar des Rhein-Neckar-Kreises ist indes das Gelände Wüstnächstenbach und Haferbuckel. "Meines Wissens nach haben wir damit eines der ältesten Naturschutzgebiete des Landes in der Stadt", so Demuth: "Es ist eine Magerwiese, die auf einem Granitbuckel liegt."