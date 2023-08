Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Wir sind super genug": Gegen Ende ihres Zeltspektakel-Auftritts, der ein Wechselbad der Gefühle auslöste, machte Tina Teubner Mut: Nicht schlau oder schön genug? Egal, "wir wollen den Optimierungswahn mal wegpacken". Die Musikkabarettistin gab sich in diesem "lauschigen Festival", belohnt durch viel Gelächter und Applaus, schließlich sonnig: Die Erlebnisse, die man sich habe entgehen lassen, bereue man mehr als alles, was man getan habe: "Am Ende zählen die Erinnerungen, die echt sind: Schaffen wir welche!"

So erbaulich hatte sie aber nicht angefangen: Das Publikum im fast voll besetzten Spektakelzelt musste erst einmal etwas "Dissen" über sich ergehen lassen, kleine Sticheleien und Unverschämtheiten zu Aussehen, Intelligenz oder Qualität der Partnerschaft: "Warum ist die Spaßbremse immer in der ersten Reihe?"

Auch Teubners Partner am Klavier, Ben Süverkrüp, der Ton und Atmosphäre mal subtil, mal vehement bereicherte, bekam einiges ab. Zunächst war er nur für "preiswerte Pointen" gut, etwa, dass er die "Walldorf-Schule" besucht habe. Erst in einer Zugabe legte er alle Zurückhaltung ab und bot ein urkomisches Medley aus Klassik, Werbemelodien und Pop, zu dem er kurz sogar "Modern Talking"-mäßig plärrte.

Wenn sie zickig und schroff daherkomme, sei das Absicht, betonte Teubner: "Ich bin eine professionelle Schröffe." Es sei ja auch Muhammad Alis Job, andere zu verprügeln: Sie hoffe, das Publikum erkenne "die Liebe dahinter". Klar wurde im Lauf des Abends: Wenn Tina Teubner so abgebrüht und kaltschnäuzig wäre, wie sie tut, wäre sie nicht in der Spektakelmanege, um ans Herz der Menschen zu appellieren.

Die Sprachkünstlerin, Sängerin und Musikerin – mit Geige und "singender Säge" setzte sie i-Tüpfelchen auf einige ihrer Lieder – gab sich mal derb, mal gefühlsbetont. Die Kernfrage des Abends: Wessen Erwartungen bestimmen eigentlich unser Leben? Mit einigen klugen Beobachtungen, aufgelockert durch – nicht unbedingt nötige – Schenkelklopfer, bot sie viel Stoff zum Nachdenken.

Wie auch schon im Geplänkel mit dem Publikum angedeutet, sind Beziehungen für Tina Teubner ein Mahlstrom an Erwartungen. Vor den überzogenen muss man sich hüten, etwa wenn es mit Ehe, Haus und Kindern geklappt hat – und trotzdem nichts recht ist. Auf den"gütig tadelnden Blick" des Gatten könnte sicher jede Frau verzichten, meinte die Kabarettistin. Der vermeintlich hilflosen Ehefrau müsse er nicht den Geschirrspüler noch mal neu einräumen, beim Einparken müsse er nicht windmühlenartig mit den Armen rudernd "helfen".

Auch die Blicke auf ihre Falten und die Silhouette möge er sich sparen, schilderte Teubner. Jugend- und Schönheitsmanie sei nichts für sie, mit Botox und Co. die Falten als Spuren eines erfüllten Lebens wegzubügeln, ein Unding: "Es ist doch lächerlich, so zu tun, als hätte man sich nicht weiterentwickelt." Die Fallstricke der Erwartungen in einer Ehe inspirierten sie auch zum Titel des Programms: "Ohne dich war’s immer so schön", ein Teubner-typisches Spiel mit Worten und Erwartungen.

Nahtlos knüpfte die Kabarettistin mit den niederschmetternden Erwartungshaltungen von Eltern ohne Geduld an. "Die Kinder müssen von selber wollen, was wir möchten": Aktionismus ersetze Vorleben und behutsames Anleiten. Jeder Tag werde mit militärischer Präzision durchgeplant, von der Schule über den Verein zum Ausflug. Abitur und Medizinstudium würden fest eingeplant und das Gejammer sei groß, wenn das Kind ausschlafen will: "Es werden Menschen sterben!" Solche Eltern trampelten auf ihrem Kind herum, anstatt das – zugegebenermaßen schwierige – Verpuppen und die Verwandlung in einen Schmetterling zuzulassen.

Tina Teubner sang von der Schönheit des kindlichen Erlebens und davon, wie wichtig es sei, sich dieses Gefühl zu bewahren. Selbst in der heutigen Zeit, da viele angesichts von Klimawandel, Seuchen und Hunger wie gelähmt seien, hätten Jugendliche noch etwas Hoffnung. An dieser Stelle nahm sie die jugendliche Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" in Schutz, die "kübelweise Hohn und Spott" abkriege und trotzdem "unser aller Bewusstsein verändert, bis an die Spitzen der Konzerne".

Mit Grübeleien über die "narzisstischen Persönlichkeitsstörungen der großen Denker" leitete sie über zu ihrer "A...lochkunde". Die startete beim "menschgewordenen Laubbläser", Chefs, die nichts zu sagen haben, andere aber ständig niedermachen – da war eine gute Portion Selbstironie dabei. Die ausgewachsenen Psychopathen wiederum seien "richtig gefährlich". Sie hätten keinerlei Mitgefühl. "Dazu zählt die Mehrzahl der Gefängnisinsassen – und Topmanager", so Teubner. Innerlich bestehen sie "nur aus Bauschaum".

Diese Kälte dürfe sich nicht ausbreiten, fand Teubner, schon gar nicht durch überzogene Erwartungen an sich oder andere. Man sollte positiven selbsterfüllenden Prophezeiungen folgen und "das Drehbuch des Lebens mit dem vollschreiben, was uns glücklich macht", so die Kabarettistin: "Das ,Happy End’ muss nicht erst zum Schluss kommen."