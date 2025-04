Von Johannes Hucke

Schriesheim. Steigern wir zum Anfang gleich mal unser Wohlgefühl, in dem wir im Hofcafé Jäck Platz nehmen. Ein tiefenentspannter Ort, aufgebaut von Menschen, die wissen, was guttut. Hier gibt es allerlei Dinge, die unser Leben bereichern. Vor allem natürlich ein wunderbares Glas Wein, das man mit Blick über flache Felder und steile Weinberge genießen kann. Nebenan hat Max Jäcks Bruder einen Spielplatz gebaut, rundumgeben von Holz, damit die Kleinen geschützt sind. Besucher halten ihre Räder an, stellen sie hin ohne abzuschließen und lassen sich an den Tischen nieder. Die sind locker gruppiert, alles zwanglos, alles easy. Die Kunst der Leichtigkeit … Das verbinden wohl die meisten mit dem "Bergsträßer Gefühl."

2014 wagt Max den entscheidenden Schritt, für den viele dankbar sind. Richtig, es handelt sich um einen Familienbetrieb. Den Obsthof gibt es schon lange, Café und Hofladen gesellen sich zwanglos dazu, riesige Amphoren (sehr dekorativ übrigens; das Wort "Alleinstellungsmerkmal" gab es zu ihrer Zeit noch nicht) künden davon, dass seit Jahrzehnten das Brennerhandwerk mit Könnerschaft ausgeübt wird.

Die Entscheidung, zur höheren Ehre des Schriesheimer Weins den Winzerberuf zu ergreifen, geschieht stufenweise: nach dem Abi zunächst die Ausbildung bei Adam Müller in Leimen, danach das Studium in Geisenheim und schließlich die Selbstständigkeit. Anregungen holt sich Maximilian Jäck bei einem Praktikum: St. Michael in Eppan. Aber auch hiesige Weingüter wirken animierend, etwa Bernd Hummels Rotwein-Legenden. "Ein paar davon hab‘ ich noch im Keller. Die sind heilig." Es ist immer schön, wenn die nachrückenden Generationen den Pionieren die Ehre erweisen – und dennoch eigene Ideen verwirklichen!

Zugegeben, seit 20 Jahren im Dienst des heimischen Weinbaus unterwegs, haben wir uns so manches zu eigen gemacht, lernten Riesling, erweiterten unsere Rezeptoren-Tätigkeit auf nahezu alle bekannten und unbekannten Rebenarten – aber Naturwein fiel uns immer schwer. Auf der Jäck’schen Terrasse lässt sich erfahren, wie die Naturals funktionieren: als Boten einer alten Welt …

Max macht es uns nicht so schwer wie andere: Sein GrauWeiss etwa (die Rebsorten erahnen Sie richtig) lässt Spielraum auch für Genussfreudige, die den geliebten Burgunder-Aromen nicht auf einmal abschwören möchten. Und doch tritt hier etwas anderes zutage, etwas Intensives, Feines, zwar Trübes, doch von inneren Strahlen Erfülltes. "Manchmal braucht man halt Geduld", erzählt der Créateur die Geschichte dieser Cuvée. "Beide Partien waren nicht durchgegoren. Und im Sommer fing es wieder an zu blubbern!" Doch der Grauburgunder war ihm zu kräftig, der Weißburgunder zu schlank – erst gemeinsam erreichen sie dann nach 15 Monaten auf der Vollhefe neben komplexer Nuancenfülle: echte Trinkfreude mit einer Tendenz zum zweiten Glas.

Deutlich kompromissloser zeigt sich der 21er-Weißburgunder MERGEL, der 24 Monate im Holz verbrachte. Viel Luft braucht dieses Eintrittsbillett in ein Paralleluniversum des Weines. Dort, unter dem Schleier ("Sous Voile") unserer Wahrnehmung, finden wir auch eine an den Vin Jaune erinnernde Kreszenz, die sich hervorragend, siehe Jura-Weine, mit Bergkäse verträgt. Beim Riesling Porphyr wagen wir die Extreme Challenge: Wenn Naturwein beides kann, also Hipster-Bar und Sauerkraut, dann müsste er auch einen Odenwälder Handkäs mit Musik vertragen. Und siehe da: Das Experiment gelingt. Diesem mostigen, kellertonigen ungeschönten, unfiltrierten Sponti können nicht einmal die Zwiebeln etwas anhaben. Perfekt!

Weniger abenteuerlich gesinnte Genusswurzeln werden sich an der mittlerweile klassisch gewordenen Vereinigung von Chardonnay und Weißburgunder delektieren. Die kann alles auf einmal: Säure, Frische, Zärtlichkeit. Wie geschaffen für den Mathaisemarkt, wo das Diktum entstand, diesen Wein könne man sieben Tage hintereinander trinken, ohne davon satt zu werden.

Bei aller Partystimmung wollen wir nicht außer Acht lassen, dass Max Jäcks Landweingut komplett nach Demeter-Richtlinien arbeitet, sozusagen die Kehrseite des Schriesheimer Wellness-Betriebs: Strengere Auflagen gibt es nicht. Aber das schmeckt man ja nicht, draußen, auf der Terrasse, beim stilvollen Sundowner zu gefühlt jeder Tageszeit …

NACKTE FAKTEN

Landweingut Max Jäck

Adresse: Aussiedlerhof 7 a, 69198 Schriesheim

Telefon: 0157.54043682

Homepage: www.weingut-max-jaeck.de

Seit: 2014

Lagen: Bei Schriesheim und Dossenheim

Rebfläche: 4ha

Rebsorten: Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder, Spätburgunder, Cabernet Dorio

Spezialitäten: Riesling SCHLEIFE, Weißburgunder MERGEL

Preisspanne: 8,50 – 18 Euro