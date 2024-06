Wilhelmsfeld. (luw) Traurig genug: Dass insbesondere in Wilhelmsfeld, aber auch in weiteren Odenwaldorten immer häufiger Post entweder im falschen Briefkasten landet oder gar ganz verloren geht, ist für sich genommen kaum noch eine Neuigkeit. Denn schon häufiger in den vergangenen Monaten sorgte dieses "Phänomen" wie berichtet für Ärger.

Doch besonders geärgert hat sich nun Birgit Menchen, die im Wilhelmsfelder Köhlerwaldweg wohnt: Sie feierte 75. Geburtstag und erwartete zu diesem Anlass unter anderem eine Glückwunschkarte von Bürgermeister Tobias Dangel. Diese wurde ihr – gemeinsam mit weiterer Geburtstagspost – allerdings erst am Tag nach ihrem Geburtstag von einem Nachbarn überreicht. Zu allem Übel waren die Briefe auch noch patschnass. "Das kann doch so nicht weitergehen", sagt Menchen. Und sie betont: "Diese Zustände ärgern nicht nur mich – ich spreche für viele."

Die Anfragen der RNZ bei der Deutschen Post bewirkten bisher lediglich Lippenbekenntnisse: Verantwortlich für die zahlreichen falsch oder gar nicht zugestellten Briefe sei Personalmangel, man arbeite aber an einer Verbesserung der Situation. Doch geändert hat sich bisher offenbar nichts. "Ich habe Angst, dass mal ein wirklich wichtiger Brief an mich geschickt wird, der vielleicht innerhalb von drei Tagen beantwortet werden muss", sagt Menchen. Dies sei auch der Grund, weshalb sich die langjährige Abonnentin nun an "ihre" Zeitung wandte: Sie hofft, dass die Chancen auf eine Besserung steigen, je mehr diese Missstände in die Öffentlichkeit getragen werden.

Und dass ausgerechnet nun auch noch ihre Post zum 75. Geburtstag verspätet sowie beschädigt bei ihr ankam, habe sie besonders geärgert. "Der Briefkasten des Nachbarn, bei dem meine Post irrtümlich gelandet ist, steht oft unter Wasser", schildert sie: "Deswegen übergab er mir die Briefe patschnass." Dabei habe Rathauschef Dangel eine so schöne Karte für sie geschrieben, bedauert Menchen.

In ihrem Ärger ging die Seniorin auch schon selbst auf Ursachenforschung: Die in ihrer Wohngegend tätige Briefträgerin, welche die Post korrekt zustelle, habe ihr erzählt, dass sie frei hatte und von einer Aushilfe vertreten wurde. Aber Menchen kritisiert: "Der Name meines verstorbenen Mannes und unsere Hausnummer sind wie schon immer gut sichtbar – und auch eine Aushilfe muss doch die richtige Hausnummer finden können."