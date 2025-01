Wilhelmsfeld. (ths) Einstimmigkeit herrschte im Gemeinderat, was die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern in der Christian-Morgenstern-Grundschule angeht. Schon jetzt bietet die Kommune zusammen mit "päd-aktiv" eine flexible Versorgung – mit Ausnahme der Ferienzeit – an. Während der Schulzeit können die Grundschüler die Betreuung aktuell täglich zwischen 7

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote