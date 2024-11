Wilhelmsfeld. (cm) Ankündigungen mit Eröffnungsterminen gab es schon mehrere, doch nun scheint es wirklich so weit zu sein: Der Luftkurort bekommt nach fast einem Jahr wieder eine Postfiliale. Postsprecher Marc Mombauer bestätigte auf RNZ-Anfrage die Eröffnung der Filiale am kommenden Dienstag, 12. November, in der Johann-Wilhelm-Straße 68.

Damit endet eine monatelange Hängepartie.