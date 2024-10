Wilhelmsfeld. (luw) Der Einsatz eines riesigen Krans und eine damit verbundene Sperrung hat am Donnerstagnachmittag in der Johann-Wilhelm-Straße Aufsehen erregt. Der Grund: Ein "abgestürzter" Kleinbus musste geborgen werden.

Der Kran nahm die gesamte Breite der Straße nahe des Ortsausgangs in Richtung Schönau-Altneudorf ein. Zudem wartete ein Abschleppwagen, um das beschädigte Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen. Doch die Bergung an sich war am frühen Nachmittag in etwa einer halben Stunde erledigt.

Was war passiert? Offenbar war der Fahrer des als Wohnmobil genutzten Vans beim Rückwärtseinparken in der eigenen Einfahrt bereits zwei Tage zuvor "übers Ziel hinaus geschossen": Das Fahrzeug durchbrach eine Absperrung und stürzte den angrenzenden Abhang hinunter. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Für den Besitzer des wohl recht neuen Fahrzeugs dennoch ärgerlich: Der Kleinbus überstand diesen Unfall nicht unbeschadet. Dem Vernehmen nach lief in der Folge sogar Öl aus.

Ort des Geschehens

Die Bergung hatte derweil auch kurzzeitig Auswirkungen auf den Verkehr: Die Polizei sperrte die Straße vorübergehend ab.