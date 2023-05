Wiesloch. (hds) Grünes Licht für Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Hochbehälters Hessel und des Pumpwerks Schafbuckel: So lautet der einstimmige Beschluss des Wieslocher Ausschusses für Technik und Umwelt in der jüngsten Sitzung.

Allerdings belaufen sich die Gesamtkosten für die geplanten Maßnahmen auf nunmehr 800.000 Euro, eine deutliche Erhöhung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz.

Wie Andreas Zimmermann von der Stadtverwaltung ausführte, muss man alleine für eine neue Trafo- und Mittelspannungsanlage, die notwendig ist, um die Fotovoltaik-Anlage ans Netz anzuschließen, 384.000 Euro aufwenden.

Hinzu kommen Mehrkosten für die Fotovoltaik-Konstruktionen in Höhe von 96.000 Euro. Die Finanzierung läuft zu einem großen Teil über die Stadtwerke.

In deren Haushaltsplan stehen für Maßnahmen in Bezug auf den Klimaschutz in diesem Jahr 320.000 Euro zur Verfügung, die überplanmäßigen Mehrkosten wurden jetzt genehmigt und können über das Budget "Fotovoltaik-Freiflächenanlagen" abgedeckt werden.

Wie Zimmermann ausführte, hat das beauftragte Ingenieurbüro ein Planungskonzept erarbeitet. Dieses sieht vor, das Dach des Pumpwerks Schafbuckel komplett mit Fotovoltaik-Elementen auszustatten.

Die angrenzenden Freiflächen kommen derzeit wegen zu viel Schatten für eine solche Stromerzeugung nicht in Frage. "Dies wäre derzeit wirtschaftlich nicht sinnvoll", so Zimmermann.

Jedoch, so auch ein Vorschlag von Gabriela Lachenauer (Grüne), könnte man zu einem späteren Zeitpunkt und je nach Bedarf eine Ausweitung der Fotovoltaik-Anlage erneut ins Auge fassen, zumal der neue Trafo dafür genügend Leistung erbringe.

Auf den Dächern des Hochbehälters Hessel lässt sich der Verwaltung zufolge eine Anlagenleistung von insgesamt 250 Kilowatt-Peak installieren. "Auch hier sind die Freiflächen nicht nutzbar, zum Teil liegen sie im Schatten und zum anderen verlaufen an einer anderen Stelle Wasserkanäle und Mittelspannungsanlagen, die eine Konstruktion von Fotovoltaik-Anlagen unmöglich machen", berichtete Zimmermann.

Die Gesamtleistung beider Projekte bezifferte er auf insgesamt 273 Kilowatt-Peak. Der neue Trafo sei auf jeden Fall nötig – und auch die Mittelspannungsanlage: "aus Gründen des Personenschutzes, aber auch, weil all dies nicht mehr dem technischen Stand entspricht und auch ohne eine neue Fotovoltaik-Anlage hätte erneuert werden müssen". Wie Zimmermann auf Anfrage erklärte, sollten sich die beiden Anlagen in etwa zehn Jahren amortisieren.

Da die Inbetriebnahme der Fotovoltaik-Anlagen erst dann erfolgen könne, wenn die neue Trafostation errichtet sei, könne man nun beide Aktivitäten gemeinsam ausschreiben.