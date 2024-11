Von Rudi Kramer

Rettigheim. Wer kennt sie nicht, die Geschichte der kleinen Meerjungfrau von Hans Christian Andersen? Es ist die spannende Erzählung über die jüngste Tochter des Meereskönigs und das Abenteuer ihres Lebens. Das SAP-Orchester unter der Leitung von Manuela Weiss und die Erzählerin Chiara Kilchling präsentierten den märchenhaften Klassiker fröhlich, romantisch, aber auch dramatisch in der Rettigheimer Turn- und Festhalle als einmaliges Familienerlebnis.

Veranstaltet wurde der Nachmittag vom Kinderhaus Arche selbst, dem auch die Spendeneinnahmen zugute kommen. Zu Beginn des Nachmittags begrüßte die Leiterin des Kinderhauses Arche, Kornelia Fischer, die großen und kleinen Gäste, dankte dem SAP-Orchester für das "Geschenk dieses Konzerts", ebenso allen ehrenamtlich Engagierten in der Vorbereitung und Durchführung.

Seit mehr als 30 Jahren begeistert die Disneys Version "Arielle" nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Nun erlebten die Besucher die immer junge Geschichte von der Begegnung zweier fremder Welten und der Sehnsucht nach dem Unbekannten als fantasievolles Kinderkonzert.

In der märchenhaften Tiefe des Ozeans lebt die kleine Meerjungfrau gemeinsam mit ihrem Vater, dem mächtigen Meerkönig. Unbeschwert und fröhlich genießt sie das Leben. Doch wie auch viele an Land lebende junge Menschen Abenteuer und die Welt entdecken wollen, so sehnt sich auch die Meerjungfrau danach.

Ganz besonders interessiert sie sich für die unbekannte Welt über Wasser, die Welt der Menschen. Bei einem Streifzug über der Wasseroberfläche rettet sie den Prinzen Peer vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihn.

Von nun an treibt sie nur noch ein Wunsch um: Ich will ein Mensch sein. Diesen Wunsch könnte die Meerhexe erfüllen, stellt aber eine Bedingung: Die Meerjungfrau muss es in drei Tagen schaffen, dass der Prinz sie küsst. Versagt sie jedoch, bleibt nur noch Meeresschaum von ihr übrig. Sie lässt sich auf diesen Handel ein, verliert aber bei der ganzen Zauberei ihre wunderschöne Stimme.

Dies ist aber die einzige Erinnerung, die der Prinz an die kleine Meerjungfrau hat. Sprachlos geworden, muss sie nun um seine Liebe kämpfen. Damit beginnt das große Abenteuer. Ein Glück, dass sie auf die Hilfe ihres besten Freundes, des treuen Krabben, verlassen kann. Schließlich gibt es mit der Hochzeit von Meerjungfrau und Prinz ein Happy End.

Das Kinderkonzert über die kleine Meerjungfrau ist eine spannende Geschichte, die von der Kraft der Liebe erzählt. Es ist auch eine Aufforderung, an seine eigenen Überzeugungen zu glauben. In diesem mitreißenden Spiel zwischen Musik und Erzählung wird weiter deutlich, wie wichtig Familie und Freundschaft sind, aber auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Die Suche der kleinen Meerjungfrau nach dem wahren Glück ist ein faszinierendes Wechselspiel und ein musikalisch-sprachliches Abenteuer für Jung und Alt.

Hervorragend versteht es das Orchester, Emotionen in Töne zu verwandeln, die verschiedenen Stimmungen lautmalerisch umzusetzen. Das wären zunächst die beschaulichen, ruhigen Passagen mit dem Spiel von Wind und Wellen, den Scheinen des Mondes, dem Aufgang der Sonne, dem Gesang der Vögel, dem Läuten der Glocken. Es sind die romantischen Klänge, die immer wieder abgelöst werden durch aufregende Ereignisse.

Da tobt die See, die Wellen schlagen hoch, ein Gewitter zieht mit Blitz und Donner heran, die Hexe schickt ihre Zaubersprüche. In Noten werden auch gezeigt, zum Beispiel, wie sich Glück und Unglück, Freude und Trauer, Liebe und Freundschaft anfühlen. Zu diesem Zweck werden auch einzelne Instrumente solistisch eingesetzt: Flöte, Klarinette, Cello, Schlagzeug.

Das SAP-Orchester präsentiert "Die kleine Meerjungfrau" noch zweimal, in Wiesloch und in Walldorf. Am Freitag, 29. November, 16 Uhr, ist das Kinderkonzert in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums, Gymnasiumstraße 1 in Wiesloch, zu erleben. Der Eintritt ist frei, um Spenden für ein Projekt zur Bewegungsförderung von Kindern wird gebeten. Am Sonntag, 1. Dezember, wird die "Meerjungfrau" ab 16 Uhr in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91 in Walldorf, aufgeführt. Der Spendenerlös kommt dem Hospiz Agape zugute. Kinder ab drei Jahren und ihre Familien sind jeweils willkommen.