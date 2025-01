Wiesloch/Dielheim. (arb) Kraftstoffgeruch in der Nähe des Leimbachs sorgte gestern für Verunsicherung bei den Anwohnern Wieslochs. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag war die Dielheimer Feuerwehr wegen einer ähnlichen Anwohnermeldung ausgerückt. Wie Philipp Büchel, Kommandant in Wiesloch, erklärte, bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. In beiden Kommunen ist die Ursache für den Geruch noch unklar.

Zunächst war als Ursache für den Geruch in Wiesloch der Austritt in Dielheim angenommen. "Der Geruch in Wiesloch hängt Stand jetzt nicht mit dem in Dielheim zusammen", so Büchel.

Wie die Gemeinde Dielheim mitteilte, hatte ein Anwohner bereits in der Nacht auf Dienstag Benzingeruch im Bereich Eckertsberg gemeldet, mutmaßlich aus einem Bodenablauf im Keller. Messungen hätten laut Gemeinde und Vertretern des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands nur eine relativ geringe Konzentration im Kanal ergeben.

"Wir sind am Morgen ausgefahren", sagte Büchel. In der Nähe des Palatin sei ein Kraftstoffgeruch gemeldet worden. "Bei Messungen wurden keine Grenzwerte überschritten." Das hätten die Stadtwerke am Einsatzort bestätigt. In beiden Kommunen läuft die Suche nach einer Ursache. Die Gemeinde Dielheim empfiehlt, mittels Spülungen der Siphons den Benzingeruch zu senken.