Von Sarah Eiselt

Wiesloch. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Das traditionelle Winzerfest im Gerbersruhpark steht vor der Tür und bietet dieses und nächstes Wochenende ein buntes Programm, beginnend am heutigen Freitag, 25. August, bis Montag, 28. August, sowie von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September. Die RNZ gibt passend zum Start einen kurzen Überblick über die einzelnen Veranstaltungen, die das Fest samt zahlreicher Stände in dieser Zeit zu bieten hat.

> Das Weindorf im Gerbersruhpark öffnet samstags ab 17 Uhr, sonntags ab 15 Uhr und am Montag, 28. August, ab 17 Uhr. Sechs lokale und regionale Winzer bieten dort eine Auswahl ihrer Weine und Sekte an, aber auch an weiteren Ständen gibt es ein breites Speisenangebot. Im oberen Teil des Parks, rund um den Pavillon, laden Lowingers Weinlauben zum Feiern und gemütlichen Verweilen ein.

> Live-Musik ergänzt das abwechslungsreiche Programm im Pavillon an verschiedenen Abenden. Es beginnt mit dem Auftritt der "Art Donuts" am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr, die mit Sängerin Indra Wahl verschiedene Cover-Songs präsentieren. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag, 26. August, spielt neben dem dem Kurpfälzischen Fanfarenzug die Band "KJ Dallaway and Friends" ab 18 Uhr. Sie versprechen gute Laune mit einer Mischung von Funk über Soul bis hin zu Pop und Balladen sowie eigenen Kompositionen. Am Freitag, 1. September, wird es ab 19.30 Uhr mit der Band "Delta Rock" – wie der Name schon verrät – rockig: Im Pavillon erklingen Klassiker der 1970er, 80er und 90er Jahre. Am Abschlussabend des Winzerfests möchte Stefan Zirkel begeistern: Er spielt am Sonntag, 3. September, ab 19.30 Uhr, mit der Band "So" im Pavillon Rock- und Pop-Hits der letzten fünf Jahrzehnte.

> Der Abend der Musikvereine findet statt am Sonntag, 27. August: Der Akkordeonclub Wiesloch, die Liedertafel Altwiesloch, der Musikverein Baiertal und die Stadtkapelle Wiesloch runden ab 18 Uhr den Abend mit ihren Auftritten ab.

> Einen Picknick-Gottesdienst mit Kindernachmittag wird es am Sonntag, 27. August, ab 14.30 Uhr im Gerbersruhpark geben: Bei einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von der katholischen und evangelischen Kirche, wird zum familienfreundlichen Feiern eingeladen. Besucher dürfen Picknickdecken mitbringen, die Kinder ihre Stofftiere, denn bei Angeboten wie Hüpfburgen, Kinderschminken, einer Kinder-Show mit Zauberei, sowie einem Karussell schlagen hier die Kinderherzen höher.

> Das Bacchus-Badminton-Turnier, ausgerichtet von der TSG Wiesloch, darf auch in diesem Jahr nicht fehlen: So wird es am Samstag und Sonntag (27. und 28. August) in der Sporthalle am Stadion und der Helmut-Will-Halle wieder sportlich.

> Die offizielle Eröffnung des Winzerfests mit Krönung der Weinhoheiten findet am Samstag, 27. August, um 18 Uhr im Gerbersruhpark statt.

> Zum Boule-Turnier laden die Boule-Freunde ein: Sie freuen sich am Sonntag, 27. August, ab 9.30 Uhr sowohl auf das Spiel als auch auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Boule-Anlage am "Wietalbad".

> Der Unternehmerstammtisch findet statt am Montag, 28. August. Unternehmer können ab 19.30 an der Karussellbar im Gerbersruhpark fleißig netzwerken.

> "Wein und Markt" bildet auch dieses Jahr sicherlich wieder den Höhepunkt: Auch bekannt als "Fest der Vereine" locken hier die lokalen Einzelhändler sowie fast 60 Stände und Buden die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 2. September, von 11 bis 19 Uhr in die Wieslocher Innenstadt. Die offizielle Eröffnung findet gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann, den Weinhoheiten, dem Kurpfälzischen Fanfarenzug und dem Verkehrsverein auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Stand der Wieslocher Frauen statt.

Ort des Geschehens

> Das Städtische Museum im mittelalterlichen Wehrturm, dem "Dörndl", öffnet am Samstag, 2. September, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 3. September, 14 bis 16 Uhr, seine Türen. In dieser Zeit können Besucherinnen und Besucher in der Röhrgasse 24 alles rund um den Wieslocher Bergbau erfahren, der seit keltischer Zeit bis in die 1950er betrieben wurde. Auch Exponate aus der Zeit um 3300 vor Christus gibt es zu sehen.