Region Wiesloch. (tt) Auch in der kommenden Woche kommt es bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) in Wiesloch und Umgebung wegen des anhaltend hohen Krankenstandes in der Belegschaft zu Fahrtausfällen.

Um den Fahrbetrieb zu stabilisieren, wurde ein Notfahrplan erarbeitet, der vorsieht, dass die Pendelbusse der Linie 707 zwischen Bahnhof Wiesloch/Walldorf-West und der SAP eingespart werden.

Fahrgäste können den parallel verlaufenden Linienverkehr nutzen: Dafür stehen die Linien 721, 749, 750, 798 und 799 zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.

Die Buslinie 701 zwischen Rauenberg und Wiesloch/Walldorf bleibt zudem weiterhin eingestellt: Die Fahrgäste aus Rauenberg können stattdessen auf die Linie 703, aus Malschenberg auf die Linie 705 und aus Frauenweiler auf die Linie 709 ausweichen.