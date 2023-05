Als Bonus gab es auch andere faszinierende Tiere wie Gespenster- oder Stabschrecken zu sehen, die entweder durch ihre Größe begeisterten oder die sich perfekt tarnten: Im Aussehen an Äste oder Blätter angepasst, waren einige der Insekten kaum zu entdecken. Die vielbeinigen Gesellen waren sicher in Glaskästen verstaut, vor denen umfangreiche Erklärungen ausgelegt waren – aber nicht über die gesamte Ausstellungsdauer.

Wiesloch. Spinnen – auf viele wirken sie fremdartig und bedrohlich. Manchmal kann dies auch in Arachnophobie ausarten. Dann wird eine logisch nicht mehr zu erklärende übersteigerte Furcht und Abscheu wahrgenommen. Dabei sind Spinnen nützliche Tiere und in den allermeisten Fällen weniger gefährlich als angenommen. Eine gute Gelegenheit, solche Ängste abzubauen, gab es am Wochenende in Wiesloch.

Von Marco Montalbano

Wiesloch. Spinnen – auf viele wirken sie fremdartig und bedrohlich. Manchmal kann dies auch in Arachnophobie ausarten. Dann wird eine logisch nicht mehr zu erklärende übersteigerte Furcht und Abscheu wahrgenommen. Dabei sind Spinnen nützliche Tiere und in den allermeisten Fällen weniger gefährlich als angenommen. Eine gute Gelegenheit, solche Ängste abzubauen, gab es am Wochenende in Wiesloch.

Denn eine Ausstellung mit rund 60 Riesenspinnen machte Station im katholischen Pfarrzentrum und lockte viele kleine und große Besucher an. Diese konnten dabei nicht nur Ängste abbauen, sondern auch die faszinierende Seite der Tiere entdecken. Spinnen sind besonders für Gartenbesitzer interessant. Viele ernähren sich ausschließlich von Mücken, Fliegen, Blattläusen und anderen lästigen oder gar schädlichen Insekten – übrigens auch im Haus.

Sie haben wissenschaftliche Namen wie "Theraphosa blondi Laiteille" oder "Grammostola aureostriata Schmidt Bullmer" und stammen aus Brasilien, Paraguay und anderen Teilen der Welt. Die Rede ist von Riesenspinnen, die auch schon mal zehn Zentimeter Körperlänge erreichen und eine Spannweite der Beine von bis zu 20 Zentimetern.

Die Tiere fesselten die Blicke der Besucher in Wiesloch. Fasziniert zückten viele ihr Handy für ein Foto nach dem anderen, gingen ganz nah heran und schienen sich manchmal kaum lösen zu können.

Als Bonus gab es auch andere faszinierende Tiere wie Gespenster- oder Stabschrecken zu sehen, die entweder durch ihre Größe begeisterten oder die sich perfekt tarnten: Im Aussehen an Äste oder Blätter angepasst, waren einige der Insekten kaum zu entdecken. Die vielbeinigen Gesellen waren sicher in Glaskästen verstaut, vor denen umfangreiche Erklärungen ausgelegt waren – aber nicht über die gesamte Ausstellungsdauer.

Denn Sidney und Kevin Sperlich, die Organisatoren der Wanderausstellung, beide seit über 20 Jahren von Spinnen begeistert, holten auch schon mal die eine oder andere Vogelspinne heraus und ließen sie von ihrer Hand auf die der Besucher krabbeln. "Der Biss, auch von einer großen Spinne, ist meist vergleichbar mit dem Stich einer Wespe", beruhigten sie. Außerdem würden die Tiere ihre Beute erkennen und der Mensch gehöre nun mal nicht dazu. Und schon gar nicht würden sie in den Untergrund beißen, auf dem sie sich befänden.

So wurde nicht nur gestaunt, sondern auch gestreichelt. Dabei wiederum solle man aber behutsam vorgehen, so die Experten. Statt eines Bisses haben manche der Tiere nämlich verschiedene Arten der Verteidigung. Eine Bombardierspinne etwa schleudert so genannte Reizhaare von ihrem Hinterleib dem vermeintlichen Feind entgegen. Juckreiz und Brennen auf der Haut löst das bei Menschen aus.

Zu den Mutigen gehörte die kleine Maya aus Wiesloch, die mit ihrem Vater Matthias Rudolph gekommen war. "Die hat mehr Angst vor dir als du vor ihr", beruhigte Sidney Sperlich. Mayas Beispiel machte schnell Schule, sodass immer mehr Kinder kamen, um eines der lebenden Exponate zu halten. Auch der eine oder andere Erwachsene schaute nicht nur neugierig, sondern tat es ihnen gleich.