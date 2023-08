Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der Wegfall des Rummelplatzes beim Winzerfest macht sich jetzt auch in einem neuen Namen bemerkbar: Da sich nun alle Aktivitäten in und rund um den Gerbersruhpark konzentrieren, heißt es nunmehr "Winzerfest im Park". Sechs Winzer aus der Region werden wieder mit von der Partie sein, zudem werden an einem gesonderten Stand die beliebten Flammkuchen angeboten.

An zwei verlängerten Wochenenden – 25. bis 28. August und 1. bis 3. September – steht das Weindorf im Mittelpunkt, aber auch an die kleinen Besucherinnen und Besucher hat man diesmal gedacht, es wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Außerdem ist ein spezieller Nachmittag am 27. August für die Kleinen eingeplant.

OB Dirk Elkemann mit der neuen Weinkönigin Jennifer Menrath (2. v.l.) und ihren Prinzessinnen (v.l.) Anna-Lisa Müller und Natascha Dorobek. Foto: Helmut Pfeifer

> Die Eröffnung des Weindorfs ist am 25. August geplant, ab 19.30 Uhr spielen "Art Donuts" im Pavillon, präsentiert von der Volksbank Kraichgau. Die Krönung der neuen kurpfälzischen Weinkönigin und ihrer Prinzessinnen folgt einen Tag später. Ab 18 Uhr wird die designierte Weinkönigin Jennifer Menrath, derzeit noch Prinzessin, in ihr neues Amt eingeführt.

Ihr zur Seite stehen Anna-Lisa Müller aus Malschenberg und Natascha Dorobek aus Rettigheim. Letztere macht zurzeit eine Ausbildung zur Winzerin. Musikalisch begleitet wird die Zeremonie vom Kurpfälzischen Fanfarenzug und später treten dann "K.J. Dallaway and Friends" auf. Vom Team "Winzer von Baden" wird rund um die Inthronisierung kostenlos Wein ausgeschenkt.

> Aber auch sportliche Aktivitäten kommen nicht zu kurz. So steht das traditionelle Bacchus-Turnier der TSG-Badmintonabteilung wieder auf dem Programm – und zwar am 26. und 27. August. Los geht es jeweils um 9 Uhr in der Sporthalle am Stadion und in der Helmut-Will-Halle. Am 27. August laden die Boule-Freunde Wiesloch zu ihrem Turnier auf das Vereinsgelände am Schwimmbad ein.

> Der erste Winzerfest-Sonntag wird um 14.30 Uhr mit einem ökumenischen Picknick-Gottesdienst im Gerbersruhpark eingeläutet. Am Abend spielen und singen ab 18 Uhr der Akkordeonclub, die Liedertafel Altwiesloch, der Musikverein Baiertal sowie die Stadtkapelle Wiesloch. Einen Tag später wird für die Unternehmerinnen und Unternehmer der Stammtisch im Weindorf angeboten.

> Am zweiten Wochenende tritt "Delta Rock" am Freitag, 1. September, zum Abend der Sparkasse Heidelberg ab 19.30 Uhr auf. Einen Tag später, am Samstag, 2. September, steht die gesamte Innenstadt im Zeichen des Festes der Vereine, "Wein und Markt": von 11 bis 19 Uhr. "Wir haben erfreulicherweise wieder einen spürbaren Zuwachs der mitwirkenden Vereine registrieren dürfen, denn diese Veranstaltung dient dazu, die Vereinskassen zu füllen", freute sich Manfred Walter vom ausrichtenden Verkehrsverein.

Rund 60 Vereine haben ihre Teilnahme zugesichert. Ein Flohmarkt für Kindersachen ist mit dabei, und zwar in der Höllgasse, ansonsten spielt sich das Geschehen an diesem Tag an den drei Plätzen in der Innenstadt und in der Hauptstraße ab. Für all jene, die dem Trubel entfliehen wollen, bietet sich ein Besuch im Weindorf an, das – wie an allen Festtagen – seine Pforten ab 17 Uhr öffnet. Ebenfalls am 2. September hat das städtische Museum (im alten Wehrturm "Dörndl") in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso einen Tag später, 14 bis 16 Uhr.

> Zum Finale am Sonntag, 3. September, öffnet das Weindorf bereits um 15 Uhr und den Abschluss bildet dann das Konzert mit "Stefan Zirkel & So" ab 19.30 Uhr im Pavillon.

> Bei der Vorstellung des Programms für das "Winzerfest im Park" meinte Oberbürgermeister Dirk Elkemann, für alle Weinliebhaber biete man in und am Rande des Gerbersruhparks wieder ein tolles Ambiente an, das in den zurückliegenden Jahren bei den Gästen gut angekommen sei. "Wir haben im Park selbst, und zwar rund um den Pavillon, die Lowinger-Weinlaube vorgesehen und am Rande stehen weitere Buden, an denen man den Hunger stillen kann", so Ines Adam, die seitens der Stadt für die Organisation verantwortlich zeichnet.

Jetzt hoffen natürlich alle Beteiligten, dass sich das derzeitige Wetter bis zum Startschuss am 25. August nicht fortsetzt. Alle Veranstaltungen sind natürlich stark vom Einsehen des Wettergotts abhängig.

Info: Das Weindorf hat an allen Festtagen ab 17 Uhr geöffnet, mit Ausnahme des Abschlusstages am 3. September, da startet man bereits um 15 Uhr.