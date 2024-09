Baiertal. (mfl) Regelmäßig und mit Erfolg stellt die evangelische Kirchengemeinde Baiertal-Dielheim gemeinsam mit Landwirt Albrecht Roth vom Klingenbruchhof interessante Ferienspaß-Nachmittage auf die Beine. Sie richtet sich damit nicht nur an Kinder aus ganz Wiesloch und aus Dielheim, sondern auch aus Walldorf.

Standen auf dem Baiertaler Hof bisher Kartoffeln und Ferkel auf dem Erlebnisprogramm, waren es in diesem Jahr Kartoffeln und Zwergschafe – die Schweine waren vor dem Hintergrund der Gefährdung durch die Afrikanische Schweinepest weiträumig isoliert. Obwohl die Kinder nicht aus der Großstadt, sondern dem eher ländlichen Raum kommen, ist das Interesse an Bauernhof, Natur und Tieren offensichtlich ungebrochen. Auch in diesem Jahr waren alle 25 Plätze besetzt und auf die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren wartete ein erlebnisreicher Nachmittag.

Nach der Begrüßung durch die Gastgeber Albrecht Roth und Matthias Flender von der evangelischen Kirchengemeinde fieberten schon alle der Fahrt zum Acker mit Traktor und Anhänger, dem Kartoffelexpress, entgegen. Auf dem Kartoffelacker angekommen, erfuhren die Kinder erst einmal Wissenswertes über die vielseitige Knolle.

Dass die Kartoffel unterschiedlich geformt, gelb, orange oder gar violett sein kann, konnten sie auf dem Acker alle mit eigenen Augen und Händen erfahren. Um auch an andere zu denken, ernteten die Ferienspaßkinder selbst einen Korb voller Kartoffeln als Spende für die Wieslocher Tafel.

Zurück auf dem Hof machte sich die eine Gruppe auf zur Bastelstation mit Ines Seidel und Jennifer Ochs, während die anderen Kinder mit Sabrina Ehnert, Albrecht Roth und den beiden Konfirmandinnen Klara und Lotta die Zwergschafe und die Hühner, Enten und Truthähne besuchten. Danach wechselten die Gruppen für den zweiten Rundgang. Währenddessen hatten schon Heiderose Treml und Jaqueline Schmidt mit dem vorbereiteten Teig auf dem Grill die ersten frischen Kartoffelpuffer ausgebacken. So konnten die Kinder erfahren, was sich aus den goldenen Erdäpfeln so alles zubereiten lässt.

Nachdem sich alle mit Kartoffelpuffer und Apfelmus stärken und mit Apfelsaft vom Nachbarhof Filsinger erfrischen konnten, nahm der Tag bei Stockbrot und Hofolympiade einen geselligen Ausklang, bevor die Eltern beim Abholen der Kinder auch noch ein wenig auf dem Bauernhof verweilen konnten.