Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war das Finale im Jubiläumsjahr: "Singen im Park" der Bürgerstiftung Wiesloch gibt es bereits seit zehn Jahren und das letzte Treffen für 2023 sollte etwas Besonderes werden. Allerdings musste es wegen des regnerischen Wetters nach drinnen, in die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums; verlegt werden. Das tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch, etwas mehr als 100 Gäste waren zum gemeinsamen Singen gekommen. Stargast war Bernhard Bentgens, der unterhaltsam durch den Abend führte, anfänglich mit einem Akkordeon, später an der Hammondorgel.

Wegen des regnerischen Wetters war das „Singen im Park“ in die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums ausgewichen: Auch hier war die Stimmung bestens, alle machten ausgelassen mit. Foto: Pfeifer

Rosemarie Stindl, ehemaliges Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, hatte die Idee aus einem Urlaub mitgebracht. Dort hatte ihr ein "Singen in den Dünen" als Initialzündung gedient, Ähnliches auch in Wiesloch umzusetzen. Statt Dünen hatte man sich auf den idyllischen Gerbersruhpark festgelegt, um dort an jedem Donnerstag im Juli mehrere Dinge unter einem Hut zu vereinen. Singen stand dabei zwar an erster Stelle, es sollte aber zugleich auch ein Kommunikationstreff sein.

Diesmal hatte Bentgens die Aufgabe, die Stimmung anzuheizen, er tat dies mit Bravour. Der Entertainer ist vielseitig, lustig und versteht es, die Stimmung immer wieder anzuheizen. Durch viele Gala-Moderationen bekannt und daher als echter Stimmungsmacher erprobt, führte er durch das kurzweilige Programm. Der 66-Jährige ist Komponist, Musiker und erhielt 1996 den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann begrüßte die Anwesenden und überbrachte die Glückwünsche der Stadt. "Was Sie hier auf die Beine gestellt haben, ist ein toller Erfolg", bescheinigte er der Bürgerstiftung und fügte hinzu, Wiesloch sei die Stadt des Ehrenamts.

Seit 2016 organisiert Edeltraut Schuckert, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, "Singen im Park", unterstützt wird sie dabei von Brigitte Heger-Höfling. "Wir mussten erstmals in den zehn Jahren in die Halle ausweichen."

Los ging es dann mit "Viel Glück und viel Segen", als Canon präsentiert. "Toll, wie Sie alle mitmachen", zollte Taktgeber Bentgens höchstes Lob. Weiter ging es mit "Über den Wolken" und "Don’t worry, be happy". Inzwischen hatte der Moderator das Akkordeon gegen die Hammondorgel getauscht, um "Die Gedanken sind frei" anzustimmen. Weiter ging es mit "Mein kleiner, grüner Kaktus", ehe dann "Alle meine Entchen" besungen wurden. Auch hier wurde das Publikum zum Mitmachen animiert, nicht nur mit der Stimme, sondern mit Klatschen und Trampeln. Der "Griechische Wein" wurde spontan zum "Wieslocher" umgetauft, "Hey, Jude", der Beatles-Klassiker, stand ebenso auf dem Programm wie der Queen-Song "We are the Champions" und zum Finale erklang aus über 100 Kehlen "La Bamba".

Nah zwei Zugaben dankte Edeltraut Schuckert all denen, die sich über Jahre hinweg fürs "Singen im Park" stark gemacht und wertvolle Unterstützung geleistet hatten. Für Moderator Bentgens gab es in Wiesloch gebrautes Bier und dieser revanchierte sich mit seinem Buch, in dem 222 Lieder abgedruckt sind.