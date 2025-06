Von Timo Teufert

Wiesloch. So viel Strom wie durchschnittlich 500 Haushalte pro Jahr verbrauchen – nämlich 2,5 Millionen Kilowattstunden – werden in Zukunft südlich des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf aus Solarenergie erzeugt: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Wiesloch mit breiter Mehrheit den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in den Grumbwiesen an der Bahnlinie