Wiesloch. (RNZ) "Das Bad wurde ordentlich zum Brodeln gebracht": Voller Freude berichtet die Gesellschaft für Trend- und Rettungssport vom erfolgreichen Spendenschwimmen in der Schatthausener Mehrzweckhalle.

Der Erlös beträgt mehr als 3100 Euro und wird an die "Waldpiraten" in Heidelberg gespendet. Dies ist ein Freizeitangebot für krebskranke Kinder und deren Angehörige, das sie ein paar Tage die Krankheit vergessen lassen soll und ihnen gemeinsam mit anderen Kindern eine tolle Zeit auf dem Königstuhl ermöglicht.

Ehe das Spendenschwimmen startete, wurde das 30-jährige Bestehen des Vereins ausgiebig gefeiert, der sich durch sein vielfältiges Programm und auch durch Veranstaltungen wie das "Osterspektakel" und Kinderfasching in und um Schatthausen einen Namen gemacht hat. Gemeinsam mit der Band "Stroke Unit" aus Mannheim und den Vereinsmitgliedern konnten die Besucherinnen und Besucher tanzen und die letzten drei Jahrzehnte Revue passieren lassen. Für das leibliche Wohl war gesorgt, die Freiwillige Feuerwehr Schatthausen sorgte für gute Stimmung an der Bar. Auch eine Diashow mit Einblicken der letzten Jahre durfte nicht fehlen und viele Gäste ließen sich eine passende Verkleidung im Schwimmer-Outfit nicht nehmen.

70 Schwimmerinnen und Schwimmern nahmen danach am Spendenschwimmen teil, viele von ihnen meinten, sie hätten diese Aktion für den guten Zweck, die eine lange Corona-Pause einlegen musste, vermisst. Die insgesamt sechs Stunden der sportlichen Veranstaltung wurden für eine Strecke von stolzen 200 Kilometern im kleinen Lehrschwimmbecken genutzt. Das entspricht dort 12.000 Bahnen – "eine absolute Bestleistung aller Teilnehmer", meldet der Verein.

Doch nicht nur durchs Schwimmen selbst nahm man Zuwendungen ein: auch dank der Tombola und des reichhaltigen Kuchen- und Salatbüfetts konnte der Verein den Spendenbetrag aufstocken. Herzliche Dankesworte richteten die Verantwortlichen daher an alle beteiligten Kuchenbäcker, Salatzubereiter und Tombolaspender, an alle finanziellen Unterstützer, alle Helferinnen und Helfer und vor allem auch an alle Teilnehmer: Das ganze Team freue sich schon auf das nächste Spendenschwimmen.