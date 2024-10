Wiesloch. (RNZ) Mit viel Begeisterung haben Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenpflegeeinrichtung Johann-Philipp-Bronner-Haus in Wiesloch die Bewegungs-App "Best Age" getestet, die das Institut für Sport und Sportwissenschaft (IfSS) am Karlsruher Institut für Technologie für die AOK Baden-Württemberg entwickelt hat.

Dazu erprobten 15 Senioren zweimal wöchentlich unter Anleitung ihrer Betreuerinnen Übungen zu Sturzprophylaxe und Bewegungsmobilisierung. Nach drei Monaten gaben sie den Entwicklern der App Rückmeldungen zu den Übungen und deren Umsetzung.

Ihre Erfahrungen sollen nun in die Verbesserung und den Feinschliff der App einfließen. Die Frage lautete: Welche der vorgeschlagenen Übungen eignen sich gut für Senioren, welche Kombinationen aus Musik und Bewegung sind motorisch zu anspruchsvoll?

"Unsere Pflegekräfte berichten, dass die App nicht nur die Mobilität der Bewohner gefördert, sondern auch den Arbeitsalltag erleichtert hat. Durch die klar strukturierten Übungen und die einfache Bedienbarkeit der App konnten unsere Mitarbeiter ihren Fokus stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner legen", berichtet Einrichtungsleitung Manuela John.

Die Bedienung der App gilt als einfach, sie ermöglicht den Einstieg in 150 verschiedene Übungen, die per Zufallsprinzip ausgespielt werden. "Für uns verkürzt sich die Vorbereitungszeit enorm", freut sich Kathleen Kurz, langjährige Betreuerin im Johann-Philipp-Bronner-Haus.

Es bleibe mehr Zeit für die Betreuung. Die App gebe genau an, welche Arbeitsmittel – etwa Stühle oder Bälle – für die Übungen gebraucht werden. Die Betreuer übernehmen Anleitung und Motivation.