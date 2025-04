Wiesloch. (pol/msc/tt) Eine brennende Scheune beschäftigt zwischen Baiertal und Schatthausen die Feuerwehr. Das teilte die Polizei mit, die ebenfalls in der Verlängerung der Nußlocher Straße vor Ort war. Im offenen Bereich bei Baiertal, circa zwei Kilometer von Bebauung entfernt, kam es zum Brand.

Die Scheune in einem Schrebergarten im Bereich der Nußlocher Straße war am Freitagabend in Brand geraten. In dem Unterstand waren Holzscheite gelagert, außerdem waren zwei Traktoren untergestellt, von denen der Besitzer einen in Sicherheit bringen konnte. Gegen 18.26 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr, die zu dieser Zeit gerade eine Übung auf dem Obsthof Filsinger in Baiertal gestartet hatte, die Einsatzmeldung.

Sofort wurden die Fahrzeuge ans andere Ende von Baiertal verlegt und mit dem Löschangriff begonnen. Parallel rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Mauer an, die für solche Notfälle während der Übung bereitstand.

Der Brand sorgte auch für eine ​Katwarn-Warnung. Foto: rnz

Die Wasserversorgung verkomplizierten den Einsatz erwartungsgemäß: Da keine vor Ort ist, wurde diese per Leitung aus Baiertal aufgebaut. Dazwischen standen immer wieder Pumpen, die den Druck erhöhen sollen. Die Feuerwehren aus St. Leon, Walldorf, Reilingen und Wiesloch wurden ebenfalls informiert und zur Hilfe angefordert.

Obwohl die Wehren schnell vor Ort waren, war die Scheune nicht mehr zu löschen, weshalb die Einsatzkräfte sie kontrolliert abbrennen ließen. Hierfür wurde der Bereich um den Brandherd gekühlt. Das Technische Hilfswerk sollte im Laufe des Abends noch einen Teleskoplader liefern, der das brennende Holz auseinanderziehen sollte.

Die Feuerwehr stellte sich den Umständen entsprechend auf einen längeren Einsatz ein. Aktuell rechnet der Kommandant mit dem Abschluss der Löscharbeiten gegen Mitternacht.

Gegen 22 Uhr vermeldete die Polizei, dass der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro geschätzt wird. Die Brandwache der Feuerwehr dauerte noch an. Glücklicherweise wurden keine Menschen oder Tiere verletzt, hieß es.

Ort des Geschehens

Update: Freitag, 4. April 2025, 22 Uhr