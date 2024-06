Von Maria Stumpf

Wiesloch/Nußloch. Ihre Krankheit war und ist bis heute nicht heilbar: Ende 2023 starb Gerti Kummerow aus Nußloch an den Folgen von ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Sie war die Ehefrau von Horst Kummerow. Wer was mit Klangwelten zu tun hat in der Region, kennt diesen Musiker und langjährigen Vorstand der Wieslocher Stadtkapelle. Jetzt organisiert er zusammen mit der Familie und befreundeten Künstlern zur Erinnerung an seine verstorbene Frau ein besonderes Open-Air-Konzert.

Er sei ein "Wieslocher mit Wohnsitz in Nußloch", begrüßt er zum Gespräch und lädt in den Garten am Leimbach. Für das "Konzert für Gerti" im Wieslocher Gerbersruhpark, bei schlechtem Wetter im Kulturhaus, will Horst Kummerow keinen Eintritt verlangen. "Über Spenden aber freuen wir uns sehr." Die sieben Künstler, darunter auch Stefan Zirkel, die Brassblowers Wiesloch oder Alex Rohr und Christoph Engelsberger, spielen alle ohne Honorar. "Es wollten noch mehr mitmachen, aber das hätte den Rahmen gesprengt", sagt der Organisator.

"Das Konzert soll kein Selbstzweck sein, sondern ein Zeichen setzen gegen diese Krankheit", betont Kummerow außerdem. Der Reinerlös werde in die "Charcot-Stiftung" für die ALS-Forschung fließen. Vor Ort soll es außerdem einen Info-Stand geben. "Denn wer weiß denn Bescheid über Amyotrophe Lateralsklerose, wenn er nicht selbst davon betroffen ist?", seufzt der Mann. Schließlich gehe es darum, auf die Krankheit aufmerksam zu machen und um eine Verbesserung der Hilfsangebote für ALS-Erkrankte. Der behandelnde Arzt von Gerti Kummerow und Stiftungsgründer Albert Ludolph werde ebenfalls nach Wiesloch zum Konzert kommen. Der Mediziner forsche seit über 40 Jahren zu ALS.

ALS ist laut Kummerow eine Erkrankung, die vor allem die Willkürmotorik betrifft. Ihr Ausfall führt zunächst zu einem Defizit der Feinmotorik, das Kardinalsymptom ist die Lähmung. Die beginnende Lähmung wird oft von Muskelzuckungen, bei Frauen auch öfters mit einer Störung der Sprech- und Schluckmotorik begleitet. Heilbar ist die Krankheit nicht, wohl aber gibt es inzwischen lebensverlängernde und funktionserhaltende Medikamente. "Gerti hat 13 Jahre damit leben können. Sie war ein besonders lebensbejahender Mensch. Am Anfang war es ein kleines Stolpern hier und da, dann kamen Gehilfen und am Ende der Rollstuhl. Aber wir haben bis zum Ende noch viele schöne Dinge zusammen unternehmen können."

Ein öffentliches Konzert nun scheint die logische Folge zu sein als Erinnerung für das Leben und Sterben von Gerti Kummerow. Denn Musik kann Erinnerungen wachrufen und Schmerzen lindern, entspannen und beflügeln. "Für unsere Familie stand Musik immer im Mittelpunkt", sagt Horst Kummerow. Mehr als 20 Jahre war seine Frau im Frauenchor des Männer- und Frauenchors MGV 1867 Nußloch aktiv und unterstützte ihren Mann als Vorstand der Wieslocher Stadtkapelle wo es nur ging. "Wir waren all die Jahrzehnte unserer Ehe immer als Doppelpack unterwegs." Mit Percussion und kleiner Tuba, Saxofon, Flöte, Gitarre, Oboe oder Gesang – egal: Bei den Kummerows mit zwei Töchtern, Schwiegersöhnen und inzwischen fünf Enkeln wird ständig Musik gemacht. "Nur ein Familienmitglied hat sich für Handball entschieden", erzählt der 74-jährige Rentner lachend.

Seit dem Tod von Gerti Kummerow ist es im Haus der Familie in Nußloch ruhiger geworden. Aber unterkriegen lässt sich der Witwer nicht. Der wunderschöne große Garten mit Kurpfalzfahne am Mast fordert ihn heraus, die Enkelkinder natürlich, die Stadtkapelle, bei der er noch ab und an mitspielt und letztlich das bevorstehende Konzert für seine Frau. Moderieren wird es eine Enkelin, für die Bewirtung sorgt die Verwandtschaft, erzählt er munter: "Es hätte ihr wohl gefallen."

Info: Das "Konzert für Gerti" wird am Sonntag, 23. Juni, um 16.30 Uhr im Gerbersruhpark Wiesloch stattfinden. Der Eintritt ist frei.