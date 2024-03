Wiesloch. (seb) "Das ist eine Sensation", strahlt Franz Stier vom Wieslocher Feldbahn- und Industriemuseum: "Es hat uns tierisch gefreut, dass alles geklappt hat." Am Dienstagvormittag wurde ein neues Schmuckstück geliefert: eine Lokomotive vom Typ Ns2f, Baujahr 1954, aus der ehemaligen DDR. Die Unternehmensgruppe Freyler hat sie dem Museum gespendet und auch den Transport vom Hauptsitz im südbadischen Kenzingen nach Wiesloch übernommen.

Die Feldbahner sind immer auf der Suche nach historischen Maschinen, Werkzeugen und Zubehör und haben ihre Fühler überallhin ausgestreckt. Wie Franz Stier berichtete, hat ein Freyler-Mitarbeiter den Wieslochern den Tipp gegeben, dass in Kenzingen eine alte Lok für die Schmalspur von 600 Millimetern seit Mitte der 1990er Jahre eingelagert sei.

"Die historische Feldbahnlokomotive möchten wir gern allen Eisenbahnfreunden und Interessierten der Industriegeschichte zugänglich machen", benennt Peter F. Rieland, Geschäftsführender Gesellschafter der Freyler-Unternehmensgruppe, die Motivation für die Spende. Er lobte, "wie die alten Zugmaschinen liebevoll aufbereitet und wieder zum Leben erweckt" werden.

Das Team des Feldbahn- und Industriemuseums in Wiesloch freut sich über den Neuzugang, eine Lok aus der früheren DDR. Foto: Helmut Pfeifer

Das ist auch die Besonderheit des Wieslocher Industriemuseums, wie Stier gerne hervorhebt: Es sei "nicht statisch", sondern "in Bewegung", die Maschinen könnten bei der Arbeit, so wie bei Ziegelherstellung und Bergbau von damals, beobachtet werden. "Die neue Feldbahn ist hervorragend geeignet, um unsere Besucherzüge zu ziehen", so Stier.

Noch kann sie das aber nicht, einige Verkleidungsbleche fehlten, so Stier, die könne der Verein aber selbst fertigen. Und Motorenteile, die ersetzt werden müssen, gebe es glücklicherweise noch, da die Lok quasi ein Massenprodukt gewesen sei. "Wir sind gut vernetzt", zeigte Stier sich bezüglich der Restaurierung zuversichtlich, "und einige Wieslocher Firmen unterstützen uns zudem."

Die immerhin gut sechs Tonnen schwere Ns2f-Lok gehörte zu den meistverbreiteten Feldbahnen der DDR, rund 550 davon wurden zwischen 1952 und 1959 von der Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg gebaut, ehemals ein Werk der Firma Orenstein & Koppel. Zunächst war die Lok im Volkseigenen Betrieb Glassandwerk Nudersdorf eingesetzt, dann kam sie in ein Stahl- und Walzwerk nach Riesa, das Freyler, tätig in Industrie-, Metall-, Stahl- und Wohnungsbau sowie technischer Gebäudeausrüstung, in Teilen übernommen hat.

Die neue Lok wird – noch nicht fahrbereit – zum Saisonstart beim traditionellen Fahrtag gezeigt: am Mittwoch, 1. Mai, 10 bis 17 Uhr, im Museum rund um den Lokschuppen aus dem Jahr 1905, In den Weinäckern 2, gegenüber dem Rewe-Lager. Infos unter www.feldbahnmuseum-wiesloch.de.