Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Wiesloch

Leimbach-Brücke bleibt bis 2026 gesperrt

Der nächste Abschnitt der Arbeiten zum Ausbau des Oberlaufs startet im September.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Wiesloch. (arb) Der Ausbau des Leimbach-Oberlaufs geht im September in seine nächste Phase. Die Fußgängerbrücke über den Leimbach im Bereich des Seniorenheims "Haus Kurpfalz" bleibt aber bis zum Frühjahr 2026 gesperrt, also bis zum Abschluss des Gesamtausbaus. So teilt es das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Seit Oktober 2023 baut der Landesbetrieb Gewässer den Hochwasserschutz am

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.