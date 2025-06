Wiesloch-Baiertal. (seb) Kommende Woche stehen Sanierungsarbeiten auf der Landesstraße L547 von Wiesloch nach Baiertal an. Das teilte das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit. Von Dienstag, 10., bis Freitagabend, 13. Juni, wird deshalb eine halbseitige Sperrung erforderlich. Betroffen ist der Mitteilung zufolge nur die Fahrspur von Wiesloch in Fahrtrichtung Baiertal.

Laut der Mitteilung muss auf der Landesstraße auf einer Fläche von circa 175 Quadratmetern die Fahrbahnoberfläche mitsamt Binder- und Deckschicht erneuert werden. Grund für diese Maßnahme sind laut dem Amt Fahrbahnschäden und sehr starke Unebenheiten im Fahrbahnbelag.

Der Verkehr wird aufgrund der Maßnahme nächste Woche durch eine mobile Ampel geregelt: Von Wiesloch her kommende Fahrzeuge werden so an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich laut dem Straßenbauamt auf rund 20.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Die Verkehrsteilnehmenden werden um Verständnis, Rücksicht und eine angepasste Fahrweise gebeten.