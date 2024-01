Wiesloch. (tt) Der Wieslocher Jürgen Kretz rückt für die Grünen in den Bundestag nach. Das erklärte der 41-Jährige gestern bei den Neujahrsempfängen der Grünen-Verbände Kurpfalz-Hardt und Neckar-Bergstraße und anschließend gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. "Ich freue mich sehr und übernehme gerne diese große Verantwortung", sagte Kretz. Er übernimmt das Amt von Christian Kühn aus Tübingen, bislang parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium, der sein Mandat zum 14. Februar niederlegen wird.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch beschlossen, dass Kühn neuer Leiter des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) wird, das für die Suche nach einem Endlager für den radioaktiven Müll zuständig ist. "Nach dieser Entscheidung hat er mich informiert und ich war sehr überrascht", berichtete Kretz. Er müsse das Mandat noch formal gegenüber der Landeswahlleiterin annehmen und gehe davon aus, Mitte Februar beginnen zu können.

Bei der Bundestagswahl im September 2021 hatte Kretz nur knapp den Einzug ins Parlament verpasst und ist seit November 2023 Kandidat für die Grünen-Liste bei der Europawahl – als eine von vier Personen aus Baden-Württemberg. "Diese Kandidatur werde ich nun zeitgleich zum Bundestagsmandat nicht weiterführen können und sie zurückziehen", sagte Kretz. Er wolle den Europa-Wahlkampf aber als Abgeordneter unterstützen.

"In dieser politisch spannenden und wichtigen Zeit will ich vor Ort zuhören, Rede und Antwort stehen und die Regierungspolitik im Wahlkreis erklären", formulierte der 41-Jährige seine Pläne. "In der Fraktion möchte ich gerne meine internationalen Erfahrungen und meine berufliche Expertise einbringen", erklärte Kretz.

Die nächste Zeit hat er viel zu tun: In der Wieslocher Innenstadt will er ein Ladenlokal suchen, um es als Wahlkreisbüro zu nutzen, damit die Menschen in der Region direkt auf ihn zukommen können. Gleichzeitig müsse er Mitarbeiter für das Abgeordnetenbüro in Berlin suchen.