Wiesloch. (seb) Über zahlreiche Gäste freuten sich die Modelleisenbahnfreunde Kurpfalz Wiesloch bei ihrem ersten öffentlichen Fahrtag seit Oktober 2019. Ehe sich die Tore des früheren Güterschuppens des Alten Stadtbahnhofs öffneten, warteten bereits die ersten Gäste, um die detailreich gestaltete Modellbahnanlage entweder erstmalig in Augenschein zu nehmen oder um zu entdecken, was sich in all den Jahren getan hat.

Sehr zur Freude von Groß und Klein gab es viel zu entdecken. Sei es der neu gestaltete Anlagenteil mit dem Bahnhof Waldangelloch, auf dem eine Schafherde die Straße blockiert und ein alter Bus so langsam das Zeitliche segnet, sei es das Weingut mit den reich gedeckten Tischen.

Einem Postboten wird ein Hund zum Verhängnis, auf dem Bolzplatz toben Kinder und auf dem Grillplatz können sich die kleinen "Preiserlein" erholen – so nennen Modellbahner die Figuren, die ihre Anlagen bevölkern. International und historisch war die Zusammenstellung der Züge. Wann kann schon einmal ein historischer britischer Zug beobachtet werden?

Der alte Renault-Triebwagen aus Frankreich zog ebenfalls die Blicke auf sich. Die Moderne spiegelte sich zudem in der Anlage wider: So rollte die "Schweizer Landstraße" über die Gleise und ein ICE drehte seine Runden. Das Ganze lief vollautomatisch, mit Computern gesteuert, ab.

Die Vereinsmitglieder hatten sich nicht nur viel Mühe mit dem Bau der Anlage und der Vorbereitung der Veranstaltung gegeben, sie standen auch ihren Gästen für Fragen zur Verfügung. Für alle war es ein interessanter Nachmittag. Über sich und seine Aktivitäten informiert der Verein auf der Homepage www.mef-kurpfalz.de oder bei den Clubabenden mittwochs, 19 Uhr.