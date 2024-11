Wiesloch. (RNZ) Immer wieder füllt Wiesloch seine Städtepartnerschaften mit Leben, und dass das weit über freundschaftliche Besuche und Feierstunden hinausgeht, wurde beim jüngsten Treffen in der polnischen Partnerstadt Zabkowice Slaskie deutlich. Freude über handfeste Hilfe in Notlagen, die bei den Richtigen ankommt, stand im Mittelpunkt.

Tatsächlich entwickelte sich ein internationales Bürgermeistertreffen, als Zabkowice Slaskie die seit zehn Jahren bestehende Verbundenheit mit Fontenay-aux-Roses, Wieslochs französischer Partnerstadt, feierte. Aus diesem besonderen Anlass waren die Bürgermeister und Ratsvorsitzenden aus allen Partnergemeinden des niederschlesischen 15.000-Einwohner-Orts eingeladen.

Aus den polnischen Partnergemeinden Kanczuga und Slawno waren deren Bürgermeister Andrzej Zygadło und Krzysztof Frankenstein, aus dem tschechischen Cerveny Kostelec Tomasz Prouza, aus Fontenay-aux-Roses Estéban Le Rouzès und aus dem niedersächsischen Uchte Rüdiger Kaltofen mit ihren Delegationen angereist. Die Stadt Wiesloch vertrat Bürgermeister Ludwig Sauer.

In einer würdigen Feier im Kulturzentrum von Zabkowice Slaskie bekräftigten der gastgebende Bürgermeister Marcin Orzeszek und Estéban Le Rouzès aus Fontenay die Partnerschaft zwischen den beiden Städten. In ihren Ansprachen betonten beide, wie wichtig der freundschaftliche Austausch zwischen den Völkern ist, gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen.

Als äußerst positives Beispiel dafür, wie sich die Partnergemeinden in Notzeiten beistehen, berichtete Marcin Orzeszek anhand einer Präsentation über das jüngste Hochwasserunglück, das besonders Niederschlesien und auch seine Stadt schwer erschüttert habe.

Er bedankte sich bei den Partnerstädten für deren Unterstützung. So hatte auch die Stadt Wiesloch gemeinsam mit der Bürgerstiftung und dem Verein für Städtepartnerschaften Wiesloch zu einer Spendenaktion aufgerufen und einen Geldbetrag überwiesen.

Die Geldspenden aus den Partnerstädten wurden und werden verwendet, um die von der Flut betroffenen Haushalte mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung zu versorgen. Insgesamt hat die Stadt Zabkowice Slaskie an 271 betroffene Haushalte Soforthilfen in der Höhe zwischen 500 und 1800 Euro ausbezahlt.

Auch die übrigen Bürgermeister hoben in ihren Grußworten die Bedeutung der Zusammenarbeit über die Staatsgrenzen hinweg hervor. Die gegenseitige Wertschätzung wurde durch die Übergabe von Gastgeschenken unterstrichen.

Das Bankett wurde musikalisch von einem Streichquartett aus Breslau mit klassischer Musik, aber auch jüngeren Melodien aus den Ländern der Gäste umrahmt. Ein Büfett mit landestypischen Spezialitäten krönte den Festabend, mit dem einmal mehr die große polnische Gastfreundschaft unter Beweis gestellt wurde.

Eine Besichtigung des Schlosses in Kamieniec Zabkowicki (früher Kamenz) stand zudem auf dem Besuchsprogramm. Das im neugotischem Stil Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Herrschaftsgebäude befindet sich mittlerweile im Besitz der Gemeinde Kamieniec, die es mit staatlicher Hilfe aufwendig saniert. Der Bürgermeister der Gemeinde, Sylwester Kowal, begrüßte gewissermaßen als Schlossherr die Gäste und lud sie nach einer Führung zu Kaffee und Kuchen ein.

Später erlebten die Besucher in Zabkowice Slaskie ein Konzert von jungen Schülerinnen und Schülern der Musikschule, das mit stehenden Ovationen belohnt wurde.

Abschließend bedankte Bürgermeister Sauer sich bei seinem polnischen Kollegen, der gemeinsam mit seinem engagierten Team ein bestens organisiertes, kurzweiliges und würdiges Programm organisiert habe.