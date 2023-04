Von Sarah Eiselt

Wiesloch. "Wenn jemand so alt werden darf, wie ich und was sich alles daraus entwickelt hat, dann ist das kostbar", lächelt Helmut Bergdolt. Er lehnt sich zufrieden in seinem Sessel zurück. "Das unterschätzen viele. Die Menschen wissen nicht mehr, wie gut es uns geht", fügt er hinzu. Und wenn ein Mensch weiß, was Lebenserfahrung heißt und auf welche Werte