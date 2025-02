Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Die AFD hat sich in der Parteienlandschaft nicht nur stabilisiert, sondern ihre Zustimmungswerte steigen. Sie hat sich außerdem weiter radikalisiert und gilt in Teilen als gesichert rechtsextrem. Der Fraktionsvorsitzende der AFD im thüringischen Landtag, Björn Höcke, darf ungestraft als ‚Faschist‘ bezeichnet werden." Eine solche Partei stellt damit für Heidrun Deborah Kämper eine "grundsätzliche Gefährdung der Demokratie dar".

Dies war für die Professorin an der Universität Mannheim Grund, "Die Sprache der Rechten – Wie sie reden und was sie sagen" wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen. Die Ergebnisse wollte sie auf dem Neujahrsempfang des Kulturforums Südliche Bergstraße in Wiesloch vortragen, konnte das Referat aber krankheitsbedingt nicht persönlich halten. Stattdessen erklärte Gert Weisskirchen, stellvertretender Vorsitzender und ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, dem interessierten Publikum die Grundzüge ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auch in ihrem Buch nachzulesen sind.

Die AFD gebe sich bürgerlich, spiele Hüterin der deutschen Sprache, schreibt Kämper, in Wirklichkeit seien ihre Äußerungen durch Verleumdungen, Verschwörungsmythen, Übertreibungen und Untergangsszenarien gekennzeichnet. Beim "Lügen" als politisches Mittel sind für Weisskirchen die Parallelen zum Nationalsozialismus offensichtlich, wie er mit einem Zitat aus Hitlers "Mein Kampf" belegte: "In der Größe einer Lüge liegt immer ein gewisser Faktor des Geglaubtwerdens, da die breite Masse eines Volkes einer großen Lüge leichter zum Opfer fällt als einer kleinen." So sei es verständlich, warum die AFD das Prinzip der "Political Correctness" ablehne – also dass niemand sprachlich diskriminiert oder verletzt werde – und von "Sprach- und Denkverboten" rede.

Als eine raffinierte Form des Lügens bezeichne Kämper das Einfügen des Wortes "wieder" – "dem Recht wieder zur Durchsetzung verhelfen" oder "dem Grundrecht zur freien Meinungsäußerung wieder Geltung verschaffen": Beides impliziere, dass momentan das Gegenteil der Fall sei.

Wichtige Prinzipien des Grundgesetzes und jeder funktionierenden Demokratie seien Gleichheit der Menschen und Diskriminierungsverbot. Dies werde von rechten Gruppen ausgehöhlt, indem Menschen in Freund und Feind eingeteilt und bestimmte Menschengruppen als weniger intelligent oder charakterlich "minderwertig" bezeichnet werden, schreibt Kämper. Ihr Beispiel: Wenn Alice Weidel von der AFD Migranten und Geflüchtete als "Messermänner, Kopftuchmädchen und Taugenichtse" beschimpfe. Als große Gefahr sieht Kämper, dass der menschenverachtende Missbrauch der Sprache schon Eingang gefunden habe in politische Diskussionen und teils auch in Äußerungen anderer Parteien.

Das Publikum folgte aufmerksam und zustimmend Weisskirchens Ausführungen zu Kämpers Analyse. In der anschließenden Diskussion wurde nicht nur ein Verbot der AFD gefordert, sondern auch die Bestrafung von Politikern, wenn sie in ihren Reden Grundrechtsverletzungen propagieren oder Unwahrheiten verkünden. Ein weiteres Thema war auch die Politik von US-Präsident Trump: Sie entspreche dem, was Kämper als zerstörerisch für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung gebrandmarkt hatte.

Zu Beginn hatte der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Grimm, über vergangene und geplante Veranstaltungen berichtet. Der Vorstand mit sechs Mitgliedern hatte 2024 immerhin 13 Veranstaltungen auf die Beine gestellt, darunter Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, ein Begegnungsfest bei den Aleviten, der Besuch von Obstwiesen in Baiertal und die Stadtführung mit Ludwig Hildebrandt. Ein Höhepunkt war laut Grimm wiederum die "Kriminacht".

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang am Klavier von Martin Ritz. Später fanden bei Brezel und Wein noch angeregte Gespräche über das Gehörte statt.