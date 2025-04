Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war – zumindest am Samstag – fast eher ein Sommer- denn ein Frühlingsmarkt. Das Thermometer zeigte am Samstag über 20 Grad an, die Sonne lachte vom Himmel und am Sonntag ähnliches Wetter, nur spürbar frischer.

Eigentlich ideale Voraussetzungen für zwei fröhliche Tage, jedoch stieß die räumliche Trennung des Frühlingsmarktes