Wiesloch. (seb) Ab kommenden Montag wird die Fußgängerbrücke über den Leimbach nahe dem Seniorenheim "Haus Kurpfalz" und dem Hoschket-Spielplatz gesperrt – und das für ein Jahr. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor.

Gegenwärtig erstreckt sich die Baustelle des Landes zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Leimbach in Wiesloch noch entlang der Walldorfer Straße, startend bei der Brücke der Bundesstraße 3. Kommende Woche wächst die Baustelle und wandert weiter bachaufwärts.

Am Montag, 19. August, sollen die Bauarbeiten in Bauabschnitt V dieser Hochwasserschutzmaßnahme beginnen, so die Mitteilung. Der Bereich erstreckt sich von der Fußgängerbrücke bis zur Dr.-Martin-Luther-Straße. Dort werden zuerst die Beschilderung und der Bauzaun errichtet sowie die Baustraßen hergestellt. Im Anschluss wird mit den Erdarbeiten zur Umgestaltung des Gewässers und seiner Ufer begonnen.

Ort des Geschehens

Für den Fall eines Hochwassers ist die Fußgängerbrücke nicht gewappnet: Sie ist zu niedrig. Sie soll daher um 70 Zentimeter erhöht werden. Neue Brückenlager müssen dafür hergestellt werden. Der bestehende Steg wird zwischengelagert und nach Abschluss der Bauarbeiten auf die neuen Lager gesetzt. Während dieser Zeit wird der Rad- und Fußverkehr durch die Alte Heerstraße über den Leimbach geleitet.