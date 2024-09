Wiesloch. (tt) Obst ist gesund, das weiß jedes Kind. Welche Auswahl es an frischem Obst und Gemüse auf dem Wieslocher Wochenmarkt gibt, darauf will Renate Biermann-Eppel vom Fruchtkontor Biermann-Sonnenburg jetzt die Schulanfänger aufmerksam machen. Und lädt alle neuen Erstklässler-Kinder am Freitag, 13. September, von 8 bis 12 Uhr auf den Wochenmarkt am Adenauerplatz ein, um sich bei ihr am Stand eine kleine Spitztüte mit leckerem Obst abzuholen.

Sozusagen eine Starthilfe für die beginnende Schulzeit, in der ein gesunder Pausensnack in die Brotdose gehöre, so Biermann-Eppel. Sie ist überzeugt: "Kinder müssen Spaß am Essen und an der Schule haben." Deshalb packen sie und ihr Team jedem Erstklässler-Kind, das am Freitag am Stand vorbeikommt und "nachweisen" kann, dass es dieses Jahr in die Schule kommt, verschiedene, leckere Früchte in die Überraschungstüte.

Und auch die Rhein-Neckar-Zeitung unterstützt die Aktion: Jedes Erstklässler-Kind erhält einen Stundenplan mit "Klaro", dem Maskottchen der RNZ-Kinderseite, sowie einen passenden Block, auf dem die Schulanfänger in Zukunft den Eltern aufschreiben oder auch aufmalen können, welches Obst sie vom Markt mitbringen sollen.