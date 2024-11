Wiesloch. (aham) In Deutschland werden jeden Tag 400 Frauen Opfer häuslicher Gewalt. "Aber das ist nichts Abstraktes, das passiert auch hier", sagt Sabine Said eindringlich. Die 64-Jährige ist im Vorstand des Wieslocher Frauenforums.

Und dieses zeigt am heutigen Montag zusammen mit der Stadt im wahrsten Wortsinn Flagge. Die Fahne der Frauenrechtsorganisation "Terres des Femmes" wird um 15 Uhr am Rathaus gehisst – als Zeichen der Solidarität und als Erinnerung an die Gewalttaten, die Frauen erfahren müssen.

Seit über 40 Jahren ist der heutige 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dieses Jahr steht er bei Terre des Femmes unter dem Motto: "Wenn die Gewalt nicht aufhört – Partnerschaftsgewalt endlich wirksam beenden". Und das ist offenbar immer noch nötig, wie die Zahlen belegen, die letzte Woche vom Bundeskriminalamt vorgestellt wurden.

Denn letztes Jahr wurden mehr Straftaten gegen Frauen verzeichnet als je zuvor. So gab es 52.000 sexuelle Übergriffe (2019: 41.000) und 181.000 Opfer von häuslicher Gewalt (Vorjahr: 171.000).

Wie das Frauenforum beim Wieslocher Polizeirevier in Erfahrung gebracht hat, gab es in Wiesloch, Frauenweiler, Schatthausen und Baiertal im Jahr 2023 insgesamt 23 dokumentierte Fälle von "Gewalt im sozialen Nahraum", was häusliche Gewalt beinhaltet. Damit habe sich die Lage in Wiesloch diesbezüglich im vergangenen Jahr zwar nicht verschlechtert. "Selbstverständlich ist trotzdem jeder Fall einer zu viel", so Said. Von der Dunkelziffer ganz zu schweigen.

Und dann sind da noch die Femizide: 360 Frauen und Mädchen mussten letztes Jahr sterben, nur weil sie eine Frau waren. Wie die 18-Jährige, die Anfang des Jahres am St. Leon-Roter Löwenrot-Gymnasium von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund ermordet wurde. Und besonders diese Tat geht Said noch immer an die Nieren: "Die Geschichte hatte einen Vorlauf – aber keiner hat richtig reagiert", meint sie und fügt nachdenklich hinzu: "Vielleicht hätte es anders ausgehen können." Deshalb sei es dem Frauenforum so wichtig, dass das Thema Gewalt gegen Frauen an die Öffentlichkeit kommt. "Wir möchten die Menschen dafür sensibilisieren, damit sie nicht wegschauen, sondern auch reagieren", so Said, die mit Ursa Huhn und Annette Steidel das Vorstandstrio bildet. "Gewalt an Frauen und Mädchen ist keine Privatsache, sondern geht uns alle an!"

Das Wieslocher Frauenforum wurde vor rund 30 Jahren gegründet. Die Fahnen-Aktion gibt es seit über 20 Jahren. Am heutigen Montag sind die engagierten Frauen auch mit einem Infostand vor dem Rathaus vertreten. Said findet die Aktion "wichtiger denn je". Ihrem Eindruck nach hätten sich die Frauenrechte in den letzten Jahren eher rückwärts entwickelt.