Wiesloch. (RNZ) Die Zeit der Sommerferien nutzen die Stadtwerke Wiesloch, um das letzte Teilstück im Fernwärmeleitungsnetz im Innenstadtbereich zu verlegen: Dieser Bauabschnitt ist die Verbindung der Ringstraße zum Rathaus. Dort werden nun das Rathaus an das Leitungsnetz angeschlossen und die Voraussetzungen für eine spätere Anbindung weiterer Abnehmer in der Innenstadt geschaffen.

Dafür wurde am Montag der Röhrbuckel – voraussichtlich bis zum 25. August – im Bereich der Leimbachbrücke voll gesperrt. Und gleich am ersten Tag wurden auch die entsprechend isolierten Fernwärmeleitungen angeliefert.

Die Bauarbeiten schließen sich an die Sanierung der Brücke über den Leimbach an. Hier ist die Grundlage geschaffen worden, die Fernwärmeleitungen durch die verlegten Leerrohre in der Brückenmitte zu ziehen.

Wegen der Tiefbauarbeiten ist der Schlossweg am Gänselieselbrunnen für Fußgänger gesperrt.