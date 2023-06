Wiesloch. (hds) Der Jugendgemeinderat Wiesloch ist gewählt. Sechs Neulinge sowie drei Nachrücker ergänzen das bisherige Gremium. Mit 139 Stimmen erzielte Abdullah Özdemir das beste Ergebnis, gefolgt von Dennis Seidler (120 Stimmen). Ebenfalls gewählt wurden Maxima Blumenstein (116 Stimmen), Lucas Hecker (92), Malias Kampert (85) und Helena Luboeinski (79). Zu Nachrückenden sind Linea Zimmermann, Johannes Grieb und Rebecca Lang bestimmt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 10,34 Prozent.

In der kleinen Feierstunde im Ratssaal des Rathauses begrüßten Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Bürgermeister Ludwig Sauer und Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner die neu gewählten Mitglieder. Verblieben im Amt – nach der letzten Wahl in 2022 – sind Hendrik Wieditz, Marlena Kröhn, Marlene Kummerow, Marcelo Hübel, Leander Braun und Johanna Fritz. Letztere kam als Nachrückerin in den Jugendgemeinderat. Elkemann bedankte sich bei allen, die sich aufstellen ließen. "Ihr seid die Stimme der Jugend", meinte er und betonte, im Rathaus interessiere man sich dafür, was die Jugend bewege.

Die Wahlordnung war vom Jugendgemeinderat selbst erarbeitet worden, um dann vom Gemeinderat abgesegnet zu werden. Die offizielle Verpflichtung der neuen Mitglieder mit dem Hinweis auf die Rechte und Pflichten ist für den 12. Juli angesetzt. Elkemann verwies in den Gesprächen auf das Vorhaben der Landesregierung in Baden-Württemberg, bei der nächsten Kommunalwahl das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen. "Ihr könnt dann nicht nur selbst wählen, sondern seid – wenn es so beschlossen wird – auch wählbar." Dies sei sicherlich eine Chance, in den Gemeinderat einzuziehen.

Ansonsten berichteten der OB und Sauer ein wenig aus dem Nähkästchen der Rathaus-Interna und erklärten Abläufe und das jeweilige Betätigungsfeld. Andrea Gärtner meinte, die Wahlbeteiligung sei in Ordnung. "Bei vorherigen Wahlen haben wir uns immer zwischen acht und 15 Prozent eingependelt."

Den Nachrückern stellte das Verwaltungsdreigestirn in Aussicht, bald selbst in den Jugendgemeinderat einziehen zu können. Der Grund: Mit Beginn der beruflichen Ausbildung oder eines Studiums sei es vielen Mitgliedern aus zeitlichen Gründen nicht möglich, die Aufgaben zu stemmen. Für den Jugendgemeinderat können übrigens alle zwischen 14 und 22 Jahren kandidieren. Voraussetzung dafür ist, dass sie in Wiesloch wohnen oder hier zur Schule gehen.