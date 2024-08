Wiesloch. (my) Immer wieder bieten die öffentlichen Bücherregale in Wieslochs Kernstadt, in Baiertal und in Schatthausen einen beklagenswerten Anblick, meldet die Bürgerstiftung Wiesloch, die die Regale betreibt. Es lägen nicht nur zerfledderte Bücher durcheinander auf den Regalböden, sondern auch Unrat wie Schuhe, altes Spielzeug oder Wollreste.

Die sechs ehrenamtlichen Frauen, die sich um Ordnung und Sauberkeit in den Regalen kümmern, stießen an ihre Grenzen. "Der Sinn der Bücherregale liegt nicht im Entsorgen, sondern im Tauschen. Wer unansehnliche oder nicht mehr zeitgemäße Bücher hier deponiert, und wer die Bücher nicht ordentlich hinstellt, der denkt nicht mit und verursacht den Ehrenamtlichen, die sich um das Regal kümmern, viel unnötigen Aufwand", beklagt Edeltraut Schuckert vom Vorstand der Bürgerstiftung die Situation.

"20-bändige uralte Lexika belegen wertvollen Platz, ganz abgesehen davon, dass niemand mehr solche Bücher haben möchte." Dasselbe gelte für überalterte Bücher, die von den Ehrenamtlichen entsorgt werden müssen.

Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, plane die Bürgerstiftung, die Nutzerinnen und Nutzer vor Ort mit laminierten Blättern an den Regalen anzusprechen. Dort sollen Interessierte eine Benutzungsanleitung vorfinden.