Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war ein Auftakt mit Verspätung: So zeigte sich Petrus nach der wetterbedingten Absage in der Vorwoche dieses Mal ein Einsehen und so konnten Anna Clerici und Sven Wittmann am Rande des Adenauerplatzes pünktlich um 18.30 Uhr loslegen. Mit einer guten Mischung aus Eigenkompositionen von Clerici, Wittmann und Cover-Songs ging die