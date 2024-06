Wiesloch. (kbw) Wer von Norden her nach Wiesloch fahren will, muss ab Montag, 10. Juni, Umwege einplanen: Die Überführungsbrücke von der Bundesstraße B3 auf die Landesstraße L594, die in die Heidelberger Straße übergeht, wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt – voraussichtlich bis Oktober.

Der Verkehr wird über die südlich gelegene Abfahrt Wiesloch-West umgeleitet, wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt. Über diese Umleitung gelangen Verkehrsteilnehmer auf die Parkstraße oder zur Alten Heerstraße.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten sollen die Übergangskonstruktionen des Brückenbauwerks komplett ausgetauscht werden. Es handele sich dabei um Stahlkonstruktionen, die das kontrollierte Ausdehnen der Brücke bei Wärme und das Zusammenziehen bei Kälte gewährleisten. Diese Konstruktionen seien in die Jahre gekommen und stark beschädigt. Dabei werde auch die Brückenkappe teilweise saniert und der Fahrbahnbelag erneuert.

Die Brücke wurde nach Angaben des Regierungspräsidiums 1973 erbaut und hat eine Länge von rund 100 Metern. Die Sanierungsarbeiten seien stark witterungsabhängig, heißt es weiter in der Ankündigung der Bauarbeiten.

Die Kosten der Maßnahme an der B3 belaufen sich demnach auf rund 500.000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Arbeiten sind Teil einer ganzen Reihe von Bauarbeiten zur Instandsetzung von Straßen und Brücken, die Bund und Land Ende März für dieses Jahr angekündigt haben.

Insgesamt planen Bund und Land demnach 386 Millionen Euro für das Bundes- und Landesstraßennetz in Baden-Württemberg ein. 221 Millionen Euro davon steuert der Bund bei, 165 Millionen Euro das Land. Allein für die Rhein-Neckar-Region sind wie berichtet 30 Maßnahmen vorgesehen. Das Paket umfasst auch die Erneuerung der Fahrbahndecken auf der L546 zwischen Mühlhausen und Malsch, die Sanierung des Radwegs entlang der B3 bei Malsch sowie die Instandsetzung der Brücke der L612 bei Horrenberg. Die Maßnahme bei Wiesloch gilt als eines der umfangreicheren Vorhaben.