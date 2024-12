Wiesloch. (hds) Die Idee wurde vor nunmehr vier Jahren aus der Not heraus geboren. Wegen der damaligen Einschränkungen zum Infektionsschutz während der Pandemie war es das Lehrerkollegium der Tom-Mutters-Schule, das vorschlug, einen Weihnachtsweg im Dämmelwald anzulegen. "Wir wollen an verschiedenen Stationen den Weg von Maria und Josef nach Bethlehem darstellen", so Schulleiter Michael Steinhauser zu der Initiative.

Das Projekt war geboren worden, um während der Corona-Beschränkungen ein Erlebnis in der freien Natur zu schaffen. Der Erfolg sorgte dafür, dass es weitergeführt wurde. Bis einschließlich Freitag, 10. Januar des kommenden Jahres, besteht die Möglichkeit, den liebevoll angelegten Weg zu nutzen: alleine oder in kleinen Gruppen, aber auch Kindergärten oder Grundschulen können mitmachen. "Sinnvoll ist es, sich bei uns in der Schule anzumelden", riet Lehrer Martin Haut vor Ort.

Vor einigen Wochen begannen die Vorbereitungen: Texte wurden gemeinsam erstellt, kleine Holzrahmen in Form von Häusern gebastelt und die Orte für die jeweiligen Stationen festgelegt. "Wir haben dazu eigens eine "Wald-AG eingerichtet, einige aus diesem Team können auf Erfahrungen der zurückliegenden Jahre zurückgreifen", sagte Steinhauser.

Der Weihnachtsweg endet an der Krippe bei der Tom-Mutters-Schule. "Wir versuchen, mit diesem Projekt gleich mehrere Dinge abzudecken", so der Schulleiter. Zum einen soll die Weihnachtszeit gerade für die Kleinen in einem natürlichen Umfeld dargestellt werden, zum anderen geht es auch darum, die Erwachsenen zum Nachdenken zu animieren.

"Es ist eine Art interaktive Kommunikation, die wir hier anbieten. Also nicht nur das ‚Ablaufen’ der Stationen, sondern aktive Mitarbeit ist gefordert".

Insgesamt sind es sechs Stationen, die besucht werden können. Dann kann man die Weihnachtsgeschichte hören oder lesen, und zwar über einen QR-Code, der mit der Kamerafunktion des Handys abgelesen und abgerufen werden kann. Sinnvoll sei es, für die gesamte Strecke 60 bis 90 Minuten einzuplanen. Los geht es mit der ersten Station am Rande des Kunstrasenplatzes in der Parkstraße in Wiesloch.