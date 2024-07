Wiesloch. (slt) Auch wenn die neue Weinprinzessin von weit her kommt – eint sie mit ihren Kolleginnen doch eines: die Liebe zum Wein und ihre Kenntnisse über die edlen Tropfen. Beim diesjährigen "Winzerfest im Park" werden die neuen Weinhoheiten gekrönt: bei der offiziellen Eröffnung des Fests im Gerbersruhpark am Samstag, 24. August, um 18 Uhr.

"Ich liebe den Wein und die verschiedenen Sorten. Jeder einzelne Tropfen bringt unterschiedliche Komponenten mit", erzählt Natascha Dorobek über ihre Leidenschaft. Sie ist, bis zum Winzerfest, noch eine der beiden amtierenden Weinprinzessinnen. Mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate sei sie glücklich und stolz: "Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich schätze die Zeit sehr. Außerdem war das Amt eine Bereicherung für mich", blickt sie mit einem doch etwas weinenden Auge zurück. Sie wird am Eröffnungsabend ihr Amt zurückgeben und kurz ihre Regentschaft Revue passieren lassen.

Zu ihrer Amtskollegin Anna-Lisa Müller habe sie seit ihrer gemeinsamem Regentschaft ein wirklich gutes Verhältnis entwickelt, verrät sie weiter: "Wir sind mittlerweile zu Freundinnen geworden", sagt sie über die gemeinsame Zeit, die die beiden durchweg positiv geprägt hat. "Als Weinhoheit wird man quasi über Nacht verheiratet", scherzt Noch-Weinprinzessin Anna-Lisa Müller daraufhin. Man wisse zwar, was in etwa auf einen zukomme, doch die Erfahrung selbst machen zu dürfen, das sei für sie ebenfalls eine große Bereicherung gewesen. In Zukunft ändert sich allerdings ihr Titel: Ernannt wird die Malschenbergerin zur 71. kurpfälzischen Weinkönigin.

Ihre Ämter geben sie Ende August weiter, zum einen an Vanessa Dutzi-Walser, die als Juristin in der Schweiz tätig ist. Sie wird für ihr Amt als kurpfälzische Weinprinzessin 2024/2025 in die Weinstadt Wiesloch pendeln, vieles gehe aber auch aus der Ferne, sagt Bald-Kollegin Cora-Heidi Vonthron. Die gelernte Servicekraft bei der Volksbank freut sich schon auf die Zeit, die ihr bevorsteht. "Bereits meine Mutter und Großmutter haben die Weinstadt vertreten", erzählt sie. Das mache es noch einmal Bedeutungsvoller für sie, so die 22 Jährige. Die Hobby-Sportschützin wird in ihrer Freizeit ab dem kommenden Monat ihr Sportschützengewehr gegen das Weinglas eintauschen, wenn es in ihrem Tagesablauf für sie dann heißt: Riesling, Burgunder oder doch Chardonnay?

Bei der offiziellen Eröffnung des Winzerfests haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich bei einem Gläschen Wein, das die "Winzer von Baden" spendieren, auf den weiteren Abend und die folgenden Winzerfesttage einzustimmen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen darüber hinaus der Kurpfälzische Fanfarenzug, im späteren Verlauf des Abends möchte die "Olli Roth Band" die Gäste musikalisch unterhalten und damit für gute Stimmung sorgen.

Zum Auftakt des "Winzerfests im Park" öffnet am Freitag, 23. August, ab 17 Uhr das Weindorf am Pavillon des Gerbersruhparks bestehend aus den Wieslocher Winzern des Weinguts Holfelder, die Winzer von Baden und Winzer Matthias Spies. Aber auch das Weingut Ihle aus Rauenberg, das Weingut Adrian Zimmer aus Odenheim und das Weingut Bosch aus Kronau schenken ihre Tropfen aus. Neben dem gemütlichen Verweilen im Park und der Stadt wird es an beiden Wochenenden außerdem ein buntes Rahmenprogramm samt verschiedener Angebote der lokalen Winzer und Vereine geben.

Info: Das "Winzerfest im Park" findet in Wiesloch an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt: Vom 23. bis 26. August, sowie vom 30. August bis zum 1. September. Die Weinlauben sind dabei von 17 bis 23 Uhr, sonntags bereits ab 15 Uhr geöffnet.