Wiesloch. (BeSt) Die Johann-Philipp-Bronner-Schule verabschiedete mit einer Absolventenfeier Schülerinnen und Schüler mit der Fachschulreife, dem mittleren Bildungsabschluss, welcher nach zwei Jahren an der Berufsfachschule Wirtschaft erlangt wird.

Abteilungsleiterin Olga Chicot begrüßte die Absolventen und ihre Eltern in der Aula der Schule. Vor zwei Jahren, im September 2023, habe man 46 Schülerinnen und Schüler an der Berufsfachschule aufgenommen, nun könnten 26 erfolgreiche Prüflinge mit dem mittleren Bildungsabschluss verabschiedet werden.

Die Zahlen würden deutlich machen, welche Kraft, Ausdauer und großer persönlicher Einsatz nötig sei, um die Prüfungen erfolgreich zu absolvieren, so Chicot. Sie zollte den Jugendlichen großen Respekt: "Nun macht ihr einen weiteren großen Schritt – ins Ausland, an eine weiterführende Schule oder in eine Berufsausbildung. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, ihr seid immer willkommen!"

Schulleiterin Susanne Zimmermann blickte zunächst auf die fachliche Ausbildung der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen beiden Jahren zurück. Der Jahrgang habe in dieser Zeit gezeigt, wie stark er als Team agieren könne. "Bleibt Menschen mit Herz und Verstand und stellt die Frage, was richtig für die Menschen ist, und nicht nur, was dem finanziellen Profit dient!", forderte die Schulleiterin die Absolventen abschließend auf.

Danach konnte sie Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen auszeichnen. Ein Lob für einen Notenschnitt besser als 2,3 erhielten Leonid Shala, Elisa Barlik und Fiona Ghilazghi. Mit einem Preis als Jahrgangsbeste wurde Angelina Krämer ausgezeichnet. Sie erzielte einen Notenschnitt von 1,7. Einen Deutsch-Preis aus dem Erzählwettbewerb erhielten Dion Hajzeri und Ali Qerkini von Deutschlehrerin Britta Niehoff.

Die beiden Klassenlehrerteams Maike Rauch und Patricia Volpp sowie Patrick Vetter und Britta Niehoff blickten vor der Zeugnisausgabe jeweils auf die vergangenen beiden Schuljahre zurück. Es schlossen sich die Klassensprecher mit Dankesreden und einem individuellen Dank für alle Fachlehrer an. Neben einem Quiz und einem Video-Rückblick wurden die Gäste kurzweilig mit dem Spiel "Hol mir aus dem Publikum" unterhalten. Musikalisch wurde die Feier von der Schülerin Annika Reimitz am Flügel und mit Gesang umrahmt.