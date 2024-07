Von Christoph Moll

Wiesenbach. Tobias Streit fehlen die Worte. "Ich bin fassungslos, dass inzwischen sogar die Kirche bestohlen wird", sagt der katholische Pfarrer der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz. "Das ist richtig schlimm und an Dreistigkeit nicht zu überbieten." Über das Wochenende haben Unbekannte an der katholischen Kirche in Wiesenbach acht Regenfallrohre gestohlen