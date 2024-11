Wiesenbach. (luw) In der Schillerstraße ist am Dienstagabend ein Wasserrohrbruch aufgetreten. In der Folge waren rund 50 Haushalte bis zum "frühen Mittwochnachmittag" ohne Wasser, wie Hauptamtsleiter Markus Kustocz auf RNZ-Nachfrage berichtete. Wegen weiterer Arbeiten wird die Wasserversorgung für etwas mehr als 50 Haushalte an diesem Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr erneut unterbrochen.

"Der Asphalt hatte sich schon am Dienstagabend um ein paar Zentimeter angehoben – da war uns das Risiko einer weiteren Unterspülung zu groß", so Kustocz. Daher habe man das Wasser in der Straße abgestellt. Der Bauhof habe die Anwohner informiert. Gleich am Mittwoch begannen die Reparaturarbeiten, im Zuge derer die Straße an der betreffenden Stelle geöffnet wurde. Der Rohrbruch trat laut dem Hauptamtsleiter an einer Hausanschlussleitung auf. Bei den Arbeiten habe man allerdings auch einen Schaden an der Hauptleitung festgestellt, der am Donnerstag repariert werde.