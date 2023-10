Von Meike Paul

Weinheim. Chicken Korma, Aloo Gobi und Biryani: Seit Anfang August ist Weinheim um eine sehr gewürzintensive Küche reicher: In der ehemaligen "Piano-Lounge" hat Idris Malla sein indisches Tandoori-Restaurant "Babur" eröffnet und die Lokalität dafür komplett umgebaut.

Verschnörkelte Stühle, bunte Farben, frische Blumen und ein wandgroßes Bild des Taj Mahal: In diesem Ambiente schmeckt nicht nur das Essen nach 1001 Nacht. Wer über die Schwelle tritt, kommt eine andere Welt. Und genau das ist von Malla auch so beabsichtigt. "Die Leute kommen so in unser Wohnzimmer, sind Teil unserer Familie." Dass Malla aber eigentlich aus dem Libanon stammt und seine Gattin Danuta gebürtige Polin ist, das steht auf einem anderen Blatt.

"Die indische Küche hat mich schon immer fasziniert. Daher habe ich nach meiner Ausbildung zum Hotelfachwirt in einem indischen Restaurant in Heidelberg mitgearbeitet", sagt Malla. Eigentlich war der heute 52-Jährige damals Kellner. Doch an seinen freien Tagen habe er freiwillig in der Küche mitgeholfen. "Das war eine Art Studium für mich. Lernen direkt vom Profi."

Aus dem, was er da aufschnappte, hat der Geschäftsmann ein eigenes Business aufgebaut. Zunächst in Mannheim, dann bei Sinsheim und in Speyer. Selbstständig ist er seit 1998. Seit Herbst 2020 hat er sein Restaurant-Lager fest in Dossenheim aufgeschlagen. Weinheim ist sein zweites Restaurant, eine Kopie vom Laden in Dossenheim, nur etwas exquisiter. "Egal, was kommt: In Dossenheim werden wir immer bleiben", verspricht der Gastronom. Denn die Menschen dort hätten ihn und seine Familie in der Hochphase der Pandemie sehr unterstützt. Das vergisst Malla ihnen nicht. "Sie haben uns angerufen, uns Mut gemacht. Weiterbestellt. Sie haben uns supportet, mit so viel Nächstenliebe überhäuft. Das ist unglaublich."

Seine Dankbarkeit weiß der fünffache Vater kaum in Worte zu fassen. Doch warum jetzt auch noch Weinheim? Wird es bald eine indische Malla-Kette geben? Der Geschäftsführer lacht und zwinkert dann kess. "Nun ja, ich habe fünf Kinder. Wäre schon toll, wenn ich jedem dann irgendwann seinen eigenen Laden übergeben könnte." Er wolle mal sehen, wie sich alles entwickelt. Jetzt sei aber erst mal Weinheim dran. Zwei Töchter helfen schon mit, die 19-jährige Galja und die Mariam (17). Im kommenden Jahr will die Familie die Terrasse des Restaurants herrichten, das Angebot noch weiter ausbauen. Denn aktuell gibt es hauptsächlich warme Küche. Um 11.30 Uhr geht es los bis 14.30 Uhr und dann wieder ab 17.30 Uhr bis abends. "Es wird natürlich niemand weggeschickt. Wer länger sitzen bleiben will, bitte", sagt Malla.

Aber er träumt davon, vormittags auch Kaffee und Kuchen, nette Kleinigkeiten, wie er es nennt, anzubieten. Das sei aber auch eine Frage des Personals. Es sei eben schwer, Leute zu bekommen. In der Weinheimer Küche beschäftigt er drei Inder. Sie kochen authentisch, wurden vom Geschäftsführer selbst eingelernt. "Aber mit der Sprache ist es teilweise schwer. Außerdem erwarten wir schon einen gewissen Standard." In Sachen Qualität will der erfahrene Gastronom keine Abstriche machen. Offen ist er aber für Ideen und Anregungen: "Man muss immer beweglich bleiben. Wenn jemand kommt, der besser kocht und uns das schmeckt, dann immer her damit", lädt er ein.

Die Kunden hätten ihn in seiner Marschrichtung aber durchaus bestätigt. Was Malla gut schmeckt, schmeckt anderen auch. Die libanesische Küche scheint es nicht zu sein. Oder warum kocht er nichts aus seiner Heimat? "Mein Vater hatte ein Restaurant in Beirut. Er war Koch und Konditor. Die libanesische Küche ist die Beste. Aber das muss man auch können." Mit anderen Worten: So gut wie Papa kocht sonst keiner. Da Mallas Vater vor wenigen Jahren erst verstarb, will er ihm ein Andenken bewahren. "Ich werde nie vergessen, wie ich nach der Schule zu ihm ins Restaurant kam und mithalf. Das war immer toll, das hat immer Spaß gemacht – und war eben auch lecker."

Die Einstellung zum Leben habe er von ihm. Die Familie ist alles. Gastfreundschaft sei wichtig: "Wir wollen eine gute Zeit mit lieben Menschen und leckerem Essen." Wer Teil dieser großen Familie werden möchte, ist im "Babur" daher herzlich willkommen. Und auch außer Haus werden die Speisen verkauft.